Carlos Palacios regresó al futbol chileno para defender a Colo Colo de cara a esta temporada 2023, proveniente del Vasco da Gama de Brasil, con la misión de encontrar ese renacer futbolístico que lo tuvo hace algunos años en Unión Española como una de las grandes promesas del fútbol chileno.

Lamentablemente las semanas pasan y la Joya no logra convencer del todo en el equipo de Gustavo Quinteros, siendo una pieza que no logra destacar en el discreto desempeño que ha tenido el Cacique en este arranque de temporada.

Así las cosas, uno que tuvo palabras para el atacante fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa ESPN F90 no dudó en elegir a la Joya como una de las decepciones del torneo, aunque claro, afirmando que todavía faltan varias fechas para poder remontar esta situación.

“Es el jugador decepción del torneo. La Joya no asoma, no aparece. Porque es el medio local, fútbol chileno (…) No digo que esté en el piso, pero por lo que significa jugar a esta altura uno pensaba que iba estar física y futbolísticamente bien. Lo veía a nivel de selección incluso”, afirmó Yáñez.

Para cerrar, el campeón de América con los albos sotuvo que “la decepción es la Joya, a quien admiro y a quien le quedan muchas fechas para revertir esto que, en la novena fecha, es la decepción”.

Palacios ha disputado en lo que va del año siete partidos, siendo en dos de ellos titular en el Cacique. Todavía no registra ni goles ni asistencias en el equipo de Gustavo Quinteros.