Uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional 2021 fue el argentino Gonzalo Sosa, quien junto a Fernando Zampedri fueron los goleadores del fútbol chileno, con la linda suma de 23 conquistas.

Terminado el certamen todas las grúas apuntan al transandino que tiene un año más de contrato con Deportes Melipilla, y uno de los interesados en sus servicios es Colo Colo, que necesita un 9 sí o sí para 2022.

Tras dejar a los Potros en la categoría de honor el artillero conversó con RedGol: "Estoy muy contento porque logramos lo que nos habíamos propuesto a principio de año y gracias a Dios, más allá de la derrota de ayer, pudimos zafar de todo, así que quedemos contento con el grupo por dejar al equipo en Primera".

Luego, aclaró que por ahora está pensando en sus vacaciones y que no le han dicho nada del Cacique, pero le pone feliz ser seguido por clubes grandes.

"Me queda un año de contrato. A mí nadie me ha dicho nada de Colo Colo, pero tomo la opción de ir ahí de la mejor forma, no estoy pensando mucho en lo que viene, pero lo que salga espero sea lo mejor para mí y mi familia. Todo lo está viendo mi representante", comentó.

"Es lindo sonar en clubes grandes, estoy agradecido por el cariño que me demuestran la gente de muchos clubes en las redes sociales, es un orgullo para mí sonar en Colo Colo y en esos clubes de tal magnitud", explicó.

Además, habló de su compañero Cristián Zavala, quien viajó a Estados Unidos para representar a la Roja: "tiene merecido estar en la selección, es muy profesional, sabe lo que quiere, y lo tiene recontramerecido la citación y ojalá lo que venga sea lo mejor para su familia".

Por último, Gonzalo Sosa explicó que a mediados de 2022 cumplirá cinco años en Chile y por ello piensa iniciar los trámites para su nacionalización.