Colo Colo pierde a Matías Zaldivia por más de un mes y ruega para que Juan Martín Lucero no tenga algo grave

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile 2022 tras caer en el global con Ñublense. El Cacique se despidió de la opción de ser tricampeón del certamen, pero no fue lo único amargo que dejó la noche: Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero salieron con molestias.

Mientras el delantero dejó la cancha a los 37' minutos de juego, el zaguero lo hizo a los 40'. La situación tiene en alarma a los hinchas, que esperan que ninguno de los dos tenga algo de gravedad. Y si bien por lo menos con uno hay algo más de tranquilidad, sufrirán una baja para la recta final de la temporada.

Tras someterse a exámenes, Matías Zaldivia habló en la Clínica Meds y reveló que estará más de un mes fuera. "Por suerte no es rotura, solo un esguince. De cuatro a seis semanas me dijeron los doctores que estaré en la cancha", explicó.

El defensor lamentó su baja para las próximas semanas. "Es una pena, venía con continuidad, jugando partidos y encontrando mi nivel, pero son cosas que pasan, del fútbol. Por suerte es solo un mes, donde hay fines de semana que no se juega, así que no serán muchos los partidos que me voy a perder".

Matías Zaldivia también aprovechó de analizar lo ocurrido en la llave con Ñublense y aseguró que ahora van con todo por el título del torneo. "Nosotros no estuvimos claros. Fue un golpe duro, queríamos seguir, pero ahora queda el Campeonato. Quedan ocho finales y hay que meterle".

Juan Martín Lucero tiene preocupado a todo Colo Colo

Ya con la baja confirmada de Matías Zaldivia por más de un mes, ahora en Colo Colo prenden velas para no perder a una de sus máximas figuras de la temporada. Juan Martín Lucero abandonó la cancha en el primer tiempo por molestias y su aparición el fin de semana está en riesgo.

El delantero ha sido fundamental para mantener al Cacique en lo más alto de la tabla de posiciones. Su aporte en el ataque con goles y asistencias ha permitido que los albos puedan ser los líderes exclusivos, por lo que una lesión a esta altura de la campaña puede generar un terremoto en la interna.

Si bien Juan Martín Lucero será sometido a exámenes para determinar la molestia que lo obligó a salir del partido con Ñublense, no será hasta las próximas horas cuando se conozca la gravedad del problema y si podrá estar o no ante Unión La Calera el domingo.

Gustavo Quinteros comienza a armar el puzzle para levantar a Colo Colo después del duro golpe en Copa Chile. Para reemplazar a Matías Zaldivia cuenta con el regreso de Emiliano Amor, pero en la delantera tendrá una tarea gigante si no puede contar con el Gato.