Nunca se llevaron mal: Juan Carlos Gaete queda loco con el regreso de Jorge Valdivia a Colo Colo

Juan Carlos Gaete llegó como gran promesa a Colo Colo para la temporada 2019, pero tras un par de entrenamientos lisa y llanamente desapareció. Se dieron múltiples versiones, una que incluía un presunto episodio de bullying de Jorge Valdivia en su contra y, finalmente, terminó en Deportes Santa Cruz para luego volver a Cobresal.

Finalmente, en un Instagram live con Patricio Vergara, relator del CDF, Gaete contó su versión y le cayó a su entonces representante, Cristián Ogalde. “No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo él que esta plata no me iba a asegurar el futuro. Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, sentenció.

Asimismo, relató que “soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año (2021), esa es mi meta”.

Pues bien, como buen hincha el puntero de Cobresal gozó como el que más con el regreso de Jorge Valdivia al Monumental: compartió una imagen del Mago con emojis de fuego celebrando que el talentoso volante jugará de nuevo en el club de sus amores.

La publicación de Juan Carlos Gaete sobre el regreso del Mago Valdivia a Colo Colo.

Colo Colo tiene una cláusula especial de re-compra del pase de Juan Carlos Gaete por lo que, eventualmente, podría solicitarlo para la temporada 2021. Del otro lado, si Jorge Valdivia anda bien, tiene la intención de estirar su carrera hasta diciembre. ¿Coincidirán por fin en la cancha?