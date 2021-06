Gustavo Quinteros repasa al arbitraje chileno por los cobros contra Colo Colo: "Al parecer quieren destacarse"

Colo Colo disfruta de unos días de descanso antes de comenzar el plan de cara a la nueva edición de la Copa Chile. El cacique tendrá la obligación de defender la corona obtenida ante Universidad de Chile en enero de 2020, antes de que la pandemia golpeara a nuestro continente.

Los albos aspiran a un repunte esta temporada de la mano de Gustavo Quinteros, un técnico que ha logrado sacarle rodaje a un equipo que parecía no encontrar el rumbo y que ahora está en la pelea. Eso sí, el DT tiene entre ceja y ceja a unos que lo han hecho sufrir: los árbitros.

El estratega de Colo Colo conversó con LUN sobre su paso por nuestro país y tuvo una ácida crítica contra los jueces nacionales. "El fútbol chileno me gusta mucho por varias cosas. Pero los arbitrajes son un tema".

Quinteros no olvida los cobros que han perjudicado a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Para Quinteros, hay varios buenos y otros que no lo son tanto. De hecho, aseguró que intentan usar al cacique como trampolín para hacerse un nombre en el Campeonato Nacional.

"Algunos son deficientes y se equivocan, y hay otros que al parecer quieren destacarse o dejar en claro que tomando decisiones contra Colo Colo demuestran ser imparciales", disparó el DT.

Como si fuera poco, Quinteros también recordó lo ocurrido semanas atrás, cuando perdió a 18 jugadores por contacto estrecho de un caso de coronavirus. La situación sigue en la retina del técnico, quien no se guardó nada al respecto.

"(No me gustan) las decisiones que se toman a ciertos niveles. Por ejemplo, la persona que decidió dejarnos sin 18 jugadores tras un positivo y que no significaron un contagio masivo. Colo Colo es el único equipo en el mundo al que le han dejado sin 18 jugadores para un partido. Increíble", recalcó.

Finalmente y en esa misma línea, aseguró que el responsable de dejar a los albos sin equipo para el duelo con Ñublense merece hasta premio. "La persona que tomó esa decisión está para récord", cerró.