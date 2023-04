El entrenador del Cacique afirmó que en esta temporada todavía no aparece un equipo dominante como el suyo que terminó siendo campeón en el 2022. “Todos los equipos, incluido Colo Colo, han mostrado cosas buenas y malas”, afirmó.

Quinteros en modo basado antes del clásico: “En el torneo todavía no hay un Colo Colo como el del año pasado”

Colo Colo está a solo horas de enfrentar un nuevo clásico ante Universidad Católica en el Estadio Santa Laura. El duelo aparece como clave en esta fecha 10 del Campeonato Nacional 2023, ya que aparece como una buena oportunidad para los albos de engancharse en la lucha por el título tras un inicio de temporada algo irregular.

Gustavo Quinteros analizó en conferencia de prensa lo que será este nuevo duelo ante la UC, afirmando que “es el partido en que todos quieren estar y dirigir. Son clásicos y hay que aprovecharlos para estar al mejor nivel. Habrá mucha gente y será un partido importante. El equipo viene creciendo y espero que en este partido lo demostremos, ojalá superando al rival”.

“La UC ganó algunos partidos con sus fortalezas. Hay que valorar que por ahí sí ha podido conseguir resultados. A veces, cuando no juegas bien y sacas resultados, te permite estar arriba”, agregó.

En ese sentido, el entrenador albo se mandó una curiosa declaración al afirmar que todavía no ve un equipo dominante en lo que va del año, poniendo como vara de medir a su propio Colo Colo campeón del torneo en el 2022.

“Analizamos muy bien a todos los equipos. No hay un equipo que esté jugando a un muy buen nivel en forma regular, excepto Huachipato, que ha podido mantenerlo. Todos los equipos, incluido Colo Colo, han mostrado cosas buenas y malas (…) Todavía no veo un equipo que saque diferencias. No hay un Colo Colo como el del año pasado, que sacaba muchas diferencias futbolísticas”, señaló el santafesino.

Para cerrar, el DT de Colo Colo declaró que “queremos ganar para no perder terreno con respecto a los que están arriba. Nuestra idea es encontrar un funcionamiento que nos permita jugar bien y ganar, que es algo que exige un equipo grande como Colo Colo. Es lo que buscamos”.

Colo Colo y Universidad Católica jugarán mañana sábado 15 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Los albos en este torneo son séptimos con 14 unidades, mientras que la UC marcha segundo con 18 puntos.