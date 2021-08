El volante Gabriel Costa esta viviendo un gran presente en Colo Colo. Es pieza fundamental en el equipo de Gustavo Quinteros y este sábado, fue la figura en la victoria ante Deportes Antofagasta por 2-0 en el estadio Monumental donde convirtió un gol y dio la asistencia para la apertura de la cuenta.

El Cacique pudo abrir el marcador recién en el segundo tiempo, ya que los Pumas cerraron bien los espacios en la primera parte y una vez consumada la victoria, Costa valoró la entrega de sus compañeros, quienes lucharon hasta la última pelota para quedarse con los tres puntos.

"Feliz, contento por el triunfo, entramos en un partido difícil, ellos venían jugando bien, tienen buen equipo. Tuvimos la mentalidad de seguir en el mismo camino, con esa preparación para ganar todos los partidos", sostuvo Costa.

"Presionamos hasta el último minuto y nos queríamos llevar los tres puntos. Destaco la unión, las ganas, la preparación del día a día, en las concentraciones, lo mental, lo físico. Hay que seguir, descansar, se nos vienen partidos difíciles", agregó el volante de Colo Colo.

Gabriel Costa festeja su gran actuación en Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Sobre su gran nivel en los albos, sostuvo que "hago lo que Gustavo (Quinteros) me pide, si juego por el centro dar movilidad y generar espacios y por fuera dar el dos contra uno. Hoy jugó Óscar (Opazo) que tiene buena pasada, pero ellos se defendieron bien".

Costa fue convocado por el entrenador Ricardo Gareca para la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 para defender a Perú y aseguró que era algo que estaba esperando.

"Ahí lo intentamos. Feliz, orgulloso, me he preparado tanto para estar en Colo Colo, jugar bien y tener una oportunidad en la selección. Lo voy a disfrutar. Me he preparado siempre, ahora se me dan las cosas, el nivel personal y del equipo. Me pone contento", concluyó Costa.