Clavito Godoy está enojadísimo con los jugadores de Colo Colo: "Miles de chilenos se quedaron sin trabajo, y ven sus reclamos como una burla"

Muchos actores del fútbol chileno han comentado la polémica que se vive en Colo Colo, donde los jugadores no llegaron a acuerdo con Blanco y Negro para rebajar sus sueldos, debido a la crisis económica mundial por el coronavirus.

Uno de los que alzó la voz ahora fue el experimentado entrenador Hernán Clavito Godoy, quien criticó abiertamente a los jugadores por su decisión.

"Un jugador que gana 40 millones de pesos y le bajan el sueldo a 20 palos no puede alegar, cuando hay miles de chilenos que se quedaron sin trabajo por esta gente, lo ven como una burla", señaló el estratega.

El ex delantero agregó que "se equivocaron las dos partes, no puede ser que no haya un diálogo", e insistió en contacto con La Cuarta que "en el fútbol de antes no estábamos preocupados de la plata, para ser titular uno tenía que romperse el lomo".

Por otra parte, el entrenador de 78 años contó cómo está de salud: "me cuidan muy bien. Yo soy hipertenso y diabético, me controlo periódicamente, tengo la memoria excelente, no estaré para hacer chilenas, pero acá sigo luchando".