Borghi: "A la U le pesa mucho tener que ganar el superclásico. El arma más peligrosa de Colo Colo es Bolados"

Claudio Borghi, el ex jugador y otrora director técnico de Colo Colo, sabe de sobra lo que significa un superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile. El Bichi ya palpita la próxima visita de los albos al archirrival, programada para este domingo.

Colo Colo no pierde ante los azules desde 2013, completando una racha de siete años con paternidad absoluta de los albos ante el Chuncho. Borghi deja botando que la historia debería mantenerse así pese a que el Cacique llega muy lejos del buen nivel.

“La U tuvo momentos de buen campeonato, estando mejor que Colo Colo y aun así no le pudo ganar. No quiero decir que es una cuestión psicológica y no deportiva, pero le pesa mucho a la U tener que ganarle a Colo Colo”, dijo el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

Agregó que “viendo lo que pasó en los últimos partidos uno pensaría que la U tiene más posibilidades, pero no sé si la U va a seguir respetando su esquema donde cedió la pelota y esperó para hacer diferencias. El problema es que cuando hizo la diferencia no supo jugar con el resultado y Colo Colo tiene muy poco que perder. Es una muy buena forma para Colo Colo de ganar confianza”.

Por otro lado el argentino se dio espacio para entregarle algunas propuestas a Gualberto Jara y hasta entregó la que a su juicio será la clave de Colo Colo frente a la U.

“Hay dos equipos que tienen los centrales para jugar con tres en el fondo y uno es Colo Colo por Barroso, Insaurralde y Zaldivia. No me sorprendería que quisieran jugar con tres. Yo lo haría, pero porque es mi pensamiento, la línea de tres requiere mucha coordinación y estos jugadores tienen experiencia jugando juntos de a tres”, opina.

Sentenció que “el arma más peligrosa de Colo Colo es Bolados, entonces Beausejour tiene que hacerlo correr también para que no suba tanto. Si no juega Bolados pago una cena para todos”.