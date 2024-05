Guarello no tiene dudas: Chile-Argentina no es ni será clásico, pero firma que los albicelestes desean en lo más profundo que la final de Copa América 2024 sea contra La Roja, después de Brasil y antes que Uruguay.

Guarello calienta la Copa América: "No es clásico, pero una final soñada para los argentinos es contra Chile"

¿El duelo entre la selección chilena y Argentina es clásico? La discusión la sostienen algunos y se reactivó a espera del partido entre Unión Española y Universidad Católica, por la undécima fecha del Campeonato Nacional este sábado en Santa Laura.

En Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo manifestó que “Diego Rivarola dio un buen argumento: para que un partido de verdad sea clásico, las dos hinchadas y los dos equipos deben sentir que es un clásico. La gente de la Católica no ve clásico contra la Unión, la gente de Unión sí ve clásico ante la UC. La gente de Colo Colo no ve clásico contra Cobreloa, Cobreloa sí. Los argentinos no sienten que juegan un clásico contra Chile, sí contra Uruguay y Brasil”.

Ahí tomó la palabra Juan Cristóbal Guarello, quien sin considerar el Chile-Argentina como un clásico, firma que al otro lado de la cordillera sueñan con una final ganada ante La Roja en Copa América 2024, por sobre Uruguay.

“Está bien: nunca hemos sido clásico de Argentina porque futbolísticamente siempre ha habido distancia. Pero esa distancia en su minuto se redujo casi a cero en los últimos diez años”, dijo JCG.

Chile-Argentina no es clásico, pero…

King Kong agrega: “si tú le dices hoy a los hinchas de Argentina, ¿con quién quieres jugar la final de la Copa América 2024? Te van a decir Brasil, y el segundo equipo es Chile. ¡Porque quieren ganarte una final!”.

Guarello sentencia que “por más que en este momento haya una distancia sideral en lo futbolístico, y haya 16 equipos más que juegan la Copa América, entre ellos Uruguay que pesa mucho más, Colombia que hoy pesa más, Estados Unidos tiene un equipazo… Pero tú les preguntas con cuál rival es tu final soñada, y te responde Brasil, obvio. ¿Y la segunda? Chile”.

Y cabe recordar que La Roja enfrentará a Argentina por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, el 25 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Guarello firma que en Argentina quiere una final soñada en Copa América 2024: Brasil… o Chile.

En 2015 la selección chilena se impuso por penales a Argentina en la final de la Copa América disputada en el Estadio Nacional. Y en Copa América Centenario 2016, La Roja y La Albiceleste ya compartieron zona.

Fue en el Grupo D con victoria 2-1 para Argentina. Se reencontraron en la final, con nuevo triunfo por penales para Chile… en el mismo MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿En Argentina desean un final contra Chile en Copa América 2024? ¿En Argentina desean un final contra Chile en Copa América 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.