Colo Colo ha tenido un año muy movido, porque en febrero tuvo que jugar el encuentro más difícil de su historia, cuando derrotó a Universidad de Concepción en el partido por la permanencia en Primera División.

El presente del Cacique es muy diferente, porque de la mano del entrenador Gustavo Quinteros va por un título, ya que tras vencer a Unión Española accedió a la final de la Copa Chile, que enfrantará a Everton el próximo sábado.

El estratega de los albos analizó el compromiso ante los hispanos, donde puso a muchos suplentes: "venimos jugando muchos partidos seguidos, perdimos jugadores por lesiones musculares, por fatiga y no queremos perder más. Hoy hicimos variantes porque en algunos puestos tenemos jugadores al mismo nivel, sabía que el equipo no se iba a resentir. Jugaron muy bien, no estuvimos precisos al inicio, sino lo pudimos abrir antes y al final también tuvimos mucho espacio y no lo pudimos hacer".

Colo Colo a la final - AgenciaUno

"Me deja conforme anotar tres goles, se anotó, se jugó bien, pero lo más importante de un equipo es generar las situaciones. Después un día estás preciso y otro no, el otro día pegamos en la línea con Gil, dos cabezazos de Jara, Morales, el penal, a veces no se da. Lo importante es que el equipo genera situaciones", agregó.

Quinteros, además, recordó el encuentro ante la U de Conce para hablar de la final que tendrá Colo Colo este sábado ante Everton.

"Ya ganamos una final, un ‘título’ en la temporada pasada (por el descenso), que fue de los más importantes de mi carrera (sonríe). El año pasado llegamos a la final de la Copa MX con Tijuana, el club nunca había llegado a esa instancia y después por la pandemia nos fuimos y no la jugamos. Ahora llegamos a la final de la Copa Chile. El trabajo da resultados, orgulloso de dirigir estos jugadores, estamos cumpliendo con el proyecto del club a rajatabla, los chicos responden, tenemos un montón de Sub 21 y esperamos ganar el título", cerró.