Carlos Caszely es el gran emblema de Colo Colo. Por eso defiende al club constantemente, lo que en esta ocasión hizo de Matías Zaldivia. Esto luego de que el defensor fichara en Universidad de Chile y en sus redes sociales borrara todas las fotos que alguna vez posteó jugando en los albos.

En diálogo con La Tercera, el Chino se mostró muy sincero. "Me da lo mismo que se haya ido Zaldivia. No es primera vez que pasa", comentó para ejemplificar lo que sucedió en 1970 con uno de los grandes referentes de la U. "Leonel Sánchez jugó en Colo Colo y es el máximo ídolo de Universidad de Chile", señaló.

Luego entró en el terreno de lo que es echar al olvido a una institución donde pasaste tantos años y ganaste cosas importantes. "Lo único que le critico es que desconozca los cinco años que estuvo en Colo Colo, al borrar todas las imágenes de su cuenta en Instagram", señaló el máximo goleador de la historia del Cacique.

De hecho indicó que "debería enfocarse en jugar bien en la U, no en esas cosas. Pero que se haya ido me da lo mismo. Lo otro sí me produce bronca. Uno no puede borrar su pasado. Cuando uno ha vivido en población, no puede renegar de eso. Esto es lo mismo. Es parte de la historia".

Además asegura que no fue un jugador insignificante para la historia de Colo Colo, debido a que "tiene como cinco campeonatos. Algo ganó (son siete títulos los conseguidos en el Monumental)", aunque tiene claro que lo que hizo al pasar a la U fue letal: "En 10 años más nadie se va a acordar de él".

También habló de la gestión que Gustavo Quinteros realiza en Colo Colo desde que arribó el 2020, con el equipo peleando el descenso. "Quinteros ha hecho una buena labor. Lo rescató del fondo y le devolvió el protagonismo al equipo. Tiene ayudantes buenísimos, con los que he hablado y me parecen tipos fantásticos. Lo que han conseguido refleja el trabajo", manifestó.