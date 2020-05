Caszely comparte postura de Paredes de pedir a Mosa en las negociaciones: “Siempre hay que hablar con Tarzán"

Una voz más que autorizada para hablar de Colo Colo es Carlos Caszely, máximo artillero del club y uno de los grandes ídolos que tiene el fútbol chileno. En ese sentido, se refirió al conflicto interno que está viviendo el Popular y dijo que estaba de acuerdo con los dichos de Esteban Paredes de pedir a Aníbal Mosa en la mesa negociadora.

En conversación con Deportes en Agricultura mencionó que “siempre hay que hablar con Tarzán, como dice un dicho por ahí. Yo creo que Aníbal Mosa debería estar dando la cara, debería sentarse con Paredes y llegar a un acuerdo, evitando la mediación de la Dirección del Trabajo. Harold es un hombre mandado por Mosa y él debería poner la cara para llegar a un acuerdo”.

En la misma línea agregó que “todos tenemos que colaborar, todos tenemos que realizar un esfuerzo máximo. Todo el mundo está pasando por un periodo malo y el jugador de Colo Colo debe pensar en ello. No se cuál es la forma de pago, pero siempre digo que si un hombre tiene la posibilidad de estar bien debe ayudar con el resto”.

Pero no se quedó solo en eso, porque se atrevió a mandarle un consejo a Paredes: “es un ídolo del club, un referente del equipo y me imagino que debe estar muy mal asesorado. No tengo su número, porque ya lo habría llamado y le diría que le dé una vuelta de tuerca al tema para solucionar esto”.

También, tuvo palabras para el revuelo mediático que a causado que en las negociaciones estén presente cuatro jugadores extranjeros y solo dos chilenos. “No me llama la atención que estén negociando jugadores argentinos. Te lo grafico así: cuando un jugador chileno habla mucho, dicen que es agrandado. Cuando habla un extranjero, dicen esa es la personalidad que necesitamos”.

Finalmente, se refirió a quiénes saldrán más perjudicados con esta situación: serán los jugadores o los dirigentes de Blanco y Negro. “Si pierden (futbolistas) les va a pasar la cuenta, pero si ganan, no. La gente se olvida rápidamente de estas cosas”, sentenció.