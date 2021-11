En las últimas horas los rumores de presuntas tratativas entre Colo Colo y Marcelo Moreno Martins encendieron las alertas y causaron sensaciones divididas en el pueblo albo, en especial por la voltereta que se dio el boliviano hace tres meses cuando tenía todo listo para llegar al Cacique.

La primera semana de agosto todo iba viento en popa entre el delantero y el elenco de Macul y el fichaje del jugador era inminente. Sin embargo, a última hora el goleador se arrepintió y decidió quedarse en Cruzeiro.

Con ese antecedente en mano el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, fue claro. "Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado, la intención que llegara. No se dio. Los que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema”.

Las palabras del timonel albo fueron respaldadas por el panelista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, quien tomó partido y aseguro que espera que el Cacique le de un portazo a Moreno Martins.

"Me parece extraordinaria la declaración de Edmundo Valladares. Eso es lo que pido siempre de los directivos; salir, hablar, dar la cara, decir 'esto estamos haciendo'. (...) le cierra la puerta a un futbolista que incluso en su momento utilizó a Colo Colo", explicó.

Basaure añadió que "independiente de si es Colo Colo u otro equipo, esta (declaraciones de Valladares) son una forma de quererse y respetarse".

"Si alguien te rechazó en su momento, no estoy diciendo que no pueda venir en el futuro, pero estamos hablando de que esto fue hace pocos meses. No es que hayan pasado cinco años y la vida y carrera de Moreno Martins cambiaron", complementó.

El ex futbolista no se quedó en medias tintas y cerró con un categórico consejo para Gustavo Quinteros y los albos. "Me parece que Colo Colo tiene que buscar otras opciones".