Deportes Concepción sacó un empate por 2 goles frente a Huachipato por la Copa de la Liga, donde el nuevo entrenador del León de Collao, Walter Lemma, se refirió a sus expectativas con la escuadra y cómo ve al equipo tras su debut en el banquillo.

Hace algunos días se confirmó que Patricio Almendra dejaba de ser el entrenador de los Lilas, club con el que consiguió el ascenso a Primera División el 2025, luego de los malos resultados de la escuadra, que no ha podido despegarse del final de la tabla en lo que va de este campeonato.

Ante esto, a pesar de que distintos nombres sonaron para reforzar el banquillo lila, el elegido para asumir esta etapa fue exfutbolista argentino Walter Lemma. Tras analizar el empate frente a los Acereros, el DT conversó con los medios, hablando de sus proyecciones y su análisis del equipo.

La proyección de Lemma con Deportes Concepción

Sobre los puestos en la escuadra que no están asegurados, señaló. “Hay una cantidad de jugadores que entrenamos juntos. Hay muchos chicos que están recuperándose de lesión y pronto se sumarán. Dentro de eso, de lo que están aptos para jugar, va a salir el equipo y los que mejor estén”.

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Agregando que esta copa les da la posibilidad de seguir compitiendo. “Porque estamos representando un club que tiene que ser capaz de competir al mejor nivel de Chile. Como mínimo tenemos que mantener la categoría, es un club que ha sufrido mucho por lo largo de los años y tenemos que capaz de esa solidez”.

Añadiendo que sabe que están pasando por un momento complicado en la Liga de Primera donde están al fondo de la tabla. “Si lógicamente nos da para pelear un cupo en copa, también lo vamos a hacer. Tenemos que ir despacio. La realidad nos dice que tenemos que salir de donde estamos y para eso hay que ser capaces de encontrar un funcionamiento, que no es tan fácil”.

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En síntesis: