Pese a que hubo tres partidos que no se pudieron disputar en la primera fecha del Campeonato Nacional, el fútbol chileno dio el vamos al a competencia, que ya tiene a tres punteros en la tabla de posiciones.

Esto porque sólo hubo tres equipos que consiguieron un triunfo, donde estaba Colo Colo y O’Higgins desde la jornada del sábado, mientras que este lunes, al cierre de la fecha, se incorporó de forma agónica Deportes Iquique.

Los Dragones, que volvieron esta temporada a la Primera División, tuvieron un vibrante encuentro ante Audax Italiano, donde se quedaron con sus primeros tres puntos en los descuentos del partido.

Por su parte, Colo Colo había dado un baile en su visita al estadio Santa Laura, luego de vencer por 3-0 a Unión Española, en la previa de su encuentro ante Godoy Cruz por la Copa Libertadores.

El otro fue O’Higgins, quienes fueron hasta el estadio Luis Valenzuela, para derrotar por 3-1 a Deportes Copiapó, en uno de los buenos partidos que tuvo la primera fecha.

Restara resolver por parte de la ANFP cuándo se disputan los tres partidos que fueron suspendidos: Everton vs. Palestino, Unión La Calera vs. Universidad Católica, además de Universidad de Chile vs. Cobresal.

