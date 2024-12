En un fútbol chileno donde los jóvenes parecen no despegar nunca, hay algunas excepciones que ilusionan a todo el país. Uno de los casos más importantes del 2024 es Iván Román, quien con apenas 17 años se ganó un lugar en Palestino.

El joven central había debutado el año pasado, pero no fue hasta la última campaña que se hizo un espacio y de forma destacada. Su gran nivel lo llevó a brillar no sólo a nivel local, sino que también en el plano internacional, donde se codeó con figuras sudamericanas con las que no se achicó.

Es por ello que el club aceleró las cosas y apenas terminó la temporada, aseguró la renovación del zaguero. Uno por el que ahora se llenan de orgullo y al que alientan a no conformarse.

Palestino infla el pecho por Iván Román

Iván Román demostró que, cuando los jóvenes tienen oportunidades, pueden rendir. Con sólo 17 años se transformó en un pilar de Palestino en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana, donde le dio cara a figuras destacadas en el continente esta temporada.

Iván Román se ganó la titularidad en Palestino con 17 años y la rompió esta temporada. Foto: Photosport.

Lucas Bovaglio, DT de los Árabes, conversó con ESPN sobre el momento del defensor y explicó las razones por las que brilló en 2024. “Iván tiene cualidades futbolísticas muy buenas. Por ejemplo, si tiene que salir jugando se anima a conducir, filtrar pases, corre riesgos, la pide siempre, gana duelos defensivos“.

“Uno como técnico quiere que el defensor primero gane duelos, después si te da una salida prolija, buenísimo. Que el marcador de punta pase al ataque y cuando lo hace, haga daño, buenísimo, pero primero que marque”, complementó.

El técnico no paró ahí y enfatizó en que Iván Román tiene un plus mental que lo hace destacar. “La parte defensiva la tiene y es muy buena, pero para mí tiene un diferencial que es la cabeza. Sabe perfectamente dónde está parado, a dónde quiere llegar“.

Pero lo más llamativo llegaría después, cuando aseguró que el zaguero no se achicó ante dos de los delanteros más importantes de Sudamérica por estos días. “Le tocó jugar Copa Sudamericana contra Cuiabá, marcara Deyverson y Pitta. El primero jugó la final de Copa Libertadores y el otro es centrodelantero de la selección paraguaya… y se los comió a los dos allá y acá, con 17 años. Hoy tiene 18″.

En esa misma línea, recalcó que todavía puede dar más. “Más alta es la vara y más te da, no sabes cuál es el techo de un jugador al que más exiges y más responde. Será porque jugué en esa posición que me genera debilidad esa clase de jugador, me parece muy bueno”.

Finalmente, Lucas Bovaglio aprovechó de aplaudir a otra joven figura de Palestino. “Ian Garguez (19 años) me parece buenísimo también, es muy bueno. Y puede jugar de lateral izquierdo, derecho, central. Mejor era el que le tocaba marcar el fin de semana y mejor jugaba. Eso habla de jugadores con una cabeza distinta”.

¿Merece Iván Román una oportunidad en la selección chilena? ¿Merece Iván Román una oportunidad en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Iván Román esta temporada?

Iván Román cerró la temporada 2024 con un total de 39 partidos oficiales disputados con Palestino. En ellos marcó 3 goles, aportó con 2 asistencias y llegó a los 3.125 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2025?

Iván Román y Palestino ponen la mira en lo que será una intensa temporada 2025. El fútbol chileno volverá a la acción a finales de enero con la Supercopa entre Colo Colo y la U, la que espera por fecha y hora para jugarse.