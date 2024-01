Plantel de Cobreloa sufre tras otra goleada: "No nos pueden convertir tanto"

Cobreloa suma dos fuertes golpes en su pretemporada. Los loínos, que se preparan con todo para al regreso a la Primera División, la han pasado mal en Córdoba: además de haber caído por 9-0 frente a Talleres, el Zorro ahora fue goleado por 7-0 por Estudiantes de Río Cuarto.

Pocos jugadores hablaron después de la dura caída de este lunes. Uno de ellos fue Diego González, quien conversó con el sitio En La Línea y retrató el sentir del plantel luego de las difíciles derrotas. El defensa reconoció errores en su zona y afirmó que deben corregirlos antes de empezar el Campeonato Nacional 2024.

“No sabría decirte cuál es la conclusión de esto. Estamos muy dolidos y tristes por el resultado. Estábamos teniendo un buen juego, pudimos haber concretado antes de que ellos nos llegaran, pero por desconcentraciones nuestras nos pudieron convertir rápidamente”, lamentó el zaguero.

“Eso tenemos que corregirlo rápido. En el torneo no podemos cometer ese tipo de errores, lo vamos a pagar caro”, siguió. El debut del Zorro en el torneo será el próximo domingo 18 de febrero a las 20:30 horas. Los loínos recibirán a Huachipato en el Zorros del Desierto para el clásico partido de los campeones.

En cuanto a razones, González apuntó que “si ves el equipo, son casi todos nuevos. Toma tiempo. Sé que tiene que ser rápido, tampoco puede ser a mitad de año, pero nos estamos conociendo. Hay que aprender y corregir, no nos pueden convertir tanto, estamos cometiendo muchos errores en la parte defensiva”.

Cobreloa busca lo positivo a su difícil pretemporada

Marco Bornigno, otro de los refuerzos de Cobreloa, quiso bajarle el perfil a los malos resultados que suma el equipo de Emiliano Astorga. El mediocampista dijo que de los tres partidos en Córdoba, con un saldo de dos derrotas y un empate (ante la reserva de Belgrano), se debe tomar lo bueno y corregir lo malo.

“Son partidos de pretemporada. Obviamente no son los resultados que esperábamos ni la forma en que queríamos hacerlo. Son un conjunto de cosas que venimos acumulando, que no son excusas, pero nos sirven para saber lo que tenemos y no tenemos que hacer en el arranque del torneo”, dijo.

“Nos queda una amistoso más y luego viene la Noche Naranja (ante Deportes Iquique el sábado 27 de enero). Ahí ya tenemos que llegar 100%. Esto sirve para ver los errores, sacar lo positivo y estar bien en el arranque del torneo”, siguió.

“Cuando las cosas pasan así duelen. Somos jugadores y sentimos el fútbol. Sea amistoso o no, perder duele. Pero esto sirve para ajustar, ver lo positivo y corregir los errores”, concluyó.

