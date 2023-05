Ministra de la Mujer le para los carros a Milad: "El no pago de pensión es un problema extendido en el país"

Gran polémica causó la filtración de un chat entre los dirigentes de los clubes chilenos y el presidente de la ANFP. En él, se criticó la propuesta de querer prohibir que ingresen deudores de pensión alimenticia a los estadios y fue la respuesta de Pablo Milad la que más revuelo causó.

Ante una crítica de Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, el mandamás del fútbol chileno respondió: “Esto es política, querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro. Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

“Si conseguimos el apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan, este gobierno es populista y feminista”, agregó. Pablo Hoffman, presidente de O’Higgins, afirmó que “no me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilicen” y Milad contestó: “Aprovechan cualquier instancia para figurar”.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, no demoró en responderle a Milad, dejándole claro que el no pago de pensión en un tema preocupante en el país. Además, aclaró que el tema principal de la reunión con la ANFP no fue ese, ya que es un proyecto de ley que presentaron dos diputados.

“Creo que ‘caramelo’ no es la expresión más adecuada. Lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país y que afecta a las mujeres de todas las regiones y que significa un problema de pobreza y desarrollo de los niños y niñas”, expresó.

“Por lo tanto, tratarlo de ‘caramelo’ no me parece, y tampoco fue lo que conversamos. Nuestra reunión tuvo que ver en cómo el Ministerio de la Mujer podemos apoyar para que en la etapa formativa de los jugadores y jugadoras prevengamos la violencia contra las mujeres”, agregó.