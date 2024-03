Julio Rodríguez le quita el piso a los lentes para entrenar arqueros: "Hay un montón de facetas que no se mejoran con ellos"

Cobreloa los ha traído para revolucionar el entrenamiento de sus arqueros. Son la nueva tecnología que se tomó los arcos de Calama y que ya ha sido ensayada en otros grandes elencos como River Plate y Alianza Lima. Se trata de los lentes estroboscópicos.

Éstos lo que hacen es mejorar la capacidad de reacción de los porteros, a través de una tecnología con la que se comienza a entrenar en los campos de los loínos.

Todo fue mostrado por el preparador de arqueros de Cobreloa, Kroll Albiña. A través de X reveló el trabajo que han comenzado a hacer en el elenco naranja con la herramienta tecnológica.

“Los lentes parpadean a través de un sistema electrónico, el que puede ser controlado mediante una aplicación. Este parpadeo permite acelerar la velocidad de reacción y reflejos de nuestros porteros”, comentó Albiña.

La opinión de uno que sabe

Julio Rodríguez tuvo una larga trayectoria como arquero en el fútbol chileno. Con pasos por Colo Colo, Audax Italiano y Unión La Calera, entre otros, el ex guardametas es uno de los con experiencia directa que pueden hablar sobre la nueva tecnología.

El ex portero, en comunicación con Redgol, pone cierta duda sobre la gran ayuda de los lentes. “Si les mejora el trabajo con los pies, los golpes al balón, el juego aéreo, el tiempo de distancia, tener una mejor posición en el arco, la lectura del juego… yo creo que serían sensacionales”, comenzó diciendo Rodríguez.

“Pero, actualmente, el arquero juega mucho más con los pies que con las manos. De hecho, hay muchas facetas del juego que no se pueden mejorar con los lentes”, señaló el experimentado ex arquero.

“Que mejore los reflejos, puede ser. Pero no hay que volverse locos”, terminó asegurando el ex Colo Colo, que también tuvo tiempo para opinar sobre la posibilidad de que Claudio Bravo llegue a Macul.

Sobre la llegada de Bravo a Colo Colo

“Ya tienen a Cortés y tienen a De Paul, es difícil que una institución como Colo Colo contrate a otro arquero”, comenzó analizando Rodríguez, quien, de todas formas, cree que sería un tremendo aporte tenerlo de vuelta en Chile.

“El puesto de arquero en este momento no está creciendo en Chile y es porque los chicos no quieren jugar al arco. Claudio Bravo significaría una motivación para todo el fútbol en general y, en especial, para los arqueros”, concluyó su argumento el ex ataja pepas.