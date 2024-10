El caso de Jorge Valdivia golpeó fuerte al fútbol chileno. Es que el campeón de Copa América con la selección chilena en 2015 se encuentra detenido, en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, tras la grave denuncia de una mujer que acusa al ex futbolista por agresión sexual.

Valdivia fue suspendido de sus labores en Radio ADN e ESPN, donde ejercía como comentarista. Pero no es lo único que pierde por el momento el otrora crack del fútbol chileno.

Según relató la periodista Cecilia Gutiérrez, quien conversó con la ex pareja de Valdivia, Daniela Aránguiz, Valdivia estaba considerado para una importante labor en la próxima Teletón, escenario que claramente ya no contará con el ex futbolista.

“Daniela (Aránguiz) tenía el estreno de un programa nuevo en Mega e iba a cumplir un rol importante en Teletón. Y Jorge Valdivia iba a ser el jefe de la mesa digital este año. El capitán”, informó Gutiérrez.

La Teletón busca a Claudio Bravo como capitán

Incluso, en la fundación liderada por Don Francisco ya se mueven para reemplazar a Valdivia. Si anteriormente había sido Iván Zamorano el capitán, tras la detención del Mago en la Teletón buscan otro futbolista.

Santiago 22 de octubre 2024. Audiencia de formalización del ex jugador de fútbol, Jorge Valdivia, por presunto abuso sexual. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Están buscando un reemplazo (para Valdivia, de la Teletón) llamaron a Claudio Bravo para que cumpliera ese rol”, sentencia Cecilia Gutiérrez.

Cabe recordar que Jorge Valdivia quedó detenido tras una denuncia por violación. Tras conocerse el primer caso, otra mujer presentó una segunda acusación de abuso sexual.

Jorge Valdivia deberá cumplir cárcel efectiva por 90 días como medida cautelar de prisión preventiva, el mismo plazo que se impuso la justicia para investigar el primer caso denunciado.