Una situación que ha generado impacto a nivel nacional, es la acusación de violación en contra de Jorge Valdivia. El exfutbolista está en prisión preventiva y Luis Jiménez decidió comentar la situación.

El campeón de Américase encuentra privado de libertad mientras dure la investigación, plazo que fue fijado en 90 días. El otrora volante se encuentra recluído en Rancagua mientras se realizan las indagatorias sobre los hechos ocurridos en la noche del domingo 20 de octubre.

Luis Jiménez se refiere al momento de Jorge Valdivia

Mago Valdivia en la actualidad se desempeñaba como comentarista deportivo en ESPN y Radio ADN, labores que por razones lógicas debió abandonar. Desde el mundo del fútbol muy pocos son los que han querido referirse a la situación, tal vez por la gravedad del hecho por el cual se le investiga.

Jorge Valdivia durante la formalización que lo dejó preso. Imagen: Photosport.

Luis Jiménez le tocó compartir camarín con Valdivia en la selección y tuvo palabras para el momento que vive su excompañero. “Es triste. Ojalá que se resuelva todo pronto y se sepa la verdad“, comentó en Zona Latina.

“Obviamente era un colega. No es mi amigo, no es un cercano, pero es una persona con la que compartí. Debe ser bastante duro, sobre todo por sus hijos“, agregó el ex volante de Lazio, Fiorentina, Inter de Milán, Parma y West Ham United, entre otros.

Jiménez y Valdivia estuvieron juntos en varias etapas en la selección e incluso, jugaron la Copa América de Argentina 2011 bajo el mando de Claudio Borghi. El mismo Bichi no quiso hablar del tema en TNT Sports, mientras Johnny Herrera solo dijo que era una pena por ambas partes.