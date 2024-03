Dos de los tres primeros puestos del actual Campeonato Nacional vienen de ascender. Mientras Deportes Iquique no luce ninguna derrota en lo más alto, Cobreloa ha tenido un resurgimiento importante, tras un tambaleante comienzo.

Precisamente, el renacer loíno es el que le mete miedo a Universidad de Chile. Si bien la sexta fecha del Campeonato no tiene aún sus horarios, lo sabido es que la U se desplazará a Calama, para enfrentar a Cobreloa.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez es el otro elenco que ha adquirido especial protagonismo en esta temporada. No solamente por el histórico triunfo en el Superclásico, sino también porque sólo han cosechado victorias.

De hecho, de ganar y a la espera de que Deportes Iquique no gane en su pleito ante O’Higgins en Rancagua, la Universidad de Chile podría ser puntero absoluto. Y eso que tienen un juego pendiente, por la primera fecha, ante Cobresal.

Hablan de Cobreloa

Dos identificados con el club de Calama celebran el buen momento loíno y le advierten a la U que no será fácil sumar de a tres en la altura. Camilo Pino, de larga trayectoria en el equipo naranja en los ochenta, es uno. Redgol fue por él.

El ex futbolista está contento con el rendimiento del club de sus amores. Sin embargo, no cree que haya que alegrarse tanto y con tanta anterioridad. “Hemos tenido la suerte de haber ganado tres partidos seguidos. Pero, igual sufriendo y con muchas falencias en los últimos minutos”, analizó Pino, quien puso énfasis en el cansancio que demostró el equipo ante Unión Española.

“Pese al triunfo, después del partido los jugadores quedaron exhaustos, botados en el pasto. Desde afuera eso se ve mal, porque debería ser al revés, que los equipos rivales quedaran en ese estado. A mí no me causó buena impresión el fin del partido”, confesó el ex jugador de Cobreloa.

“Los jugadores decimos que lo más importante es ganar. Pero, cuando se gana y se juega bien es mucho mejor. Eso permite trabajar con más confianza en la semana”, enfatizó Camilo Pino.

¿Qué piensa Pino del duelo con la Universidad de Chile? “Será un partido difícil. Ante Colo Colo, la U y la Católica, siempre son finales. Se miran desde otra perspectiva durante la semana”, argumentó.

El ex portero

Entre 1980 y 1982, Óscar Wirth defendió la portería de Cobreloa. Su trayectoria es extensa y también vistió la U en el pecho. Por eso Redgol fue por su opinión sobre el desempeño loíno y las expectativas que genera el duelo con el Bulla.

“La U va a ser un equipo que va a presionar distinto a los rivales que ha tenido Cobreloa hasta ahora”, señaló el ex guardameta, quien no se la juega por calificar el rendimiento de los calameños.

“Esperemos que llegue el final. Después del primer partido, todo parecía cuesta abajo. Después ganaste un partido, otro y otro… Al final, son los resultados los que van cambiando el enfoque sobre qué se puede esperar del equipo”, cerró.