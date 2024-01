Universidad Católica se prepara para la temporada 2024 y arma su plantel. En paralelo, la UC ya reconoce que los trabajos de reconstrucción del estadio San Carlos avanzan con retraso, lo que tiene en ascuas a La Franja sumado a una polémica con el Estadio Nacional que Juan Cristóbal Guarello profundizó.

La UC busca estadio para recibir a Coquimbo Unido por la llave de Copa Sudamericana el 7 de marzo, por ahora en Concepción. Es que el Nacional no tiene pensado abrirle las puertas a la Católica.

“Me parece increíble que el Estadio Nacional no esté disponible. Me gustaría saber las razones por las cuales el Nacional no está disponible. Qué pasa, porque el viernes hubo una fiesta para todos los que trabajaron en los Juegos Panamericanos, con el Nacional abierto… Sánguches, bebida, bailongo…”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

El periodista de la 92.1 FM agrega: “O sea, para esos eventos siempre va a estar, pero para lo que fue construido, siempre hay lío. Por qué Universidad Católica no puede jugar en el Estadio Nacional”.

Ahí metió la cuchara Cristián Caamaño, quien manifestó “exacto, si lo puede arrendar cualquier equipo. De hecho, se habla que la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo va a ser en el Estadio Nacional, entonces cómo la Católica no va a poder jugar ahí su partido contra Coquimbo”.

Más indignación de Guarello

Guarello retomó la palabra argumentando que es “un partido contra Coquimbo de Copa Sudamericana… cuál es el lío que puede traer. Dónde está el problema. ¿Por qué esta cosa tan arbitraria de ‘no, cuando queramos arrendamos y pasamos el Nacional’?”.

“Por qué… se olvidan de cómo fue concebido y para qué se hizo el Nacional. Parece que fue para cualquier otra cosa, menos para el fútbol. Con el Estadio Nacional tienes que estar a la suerte, depende del humor de la gente que lo administra se presta o no se presta. No creo que haya que replantar el pasto. Y para otras ceremonias siempre está disponible”, concluye JCG.

Sobre la misma, Caamaño sentencia que “se supone que cuando sea esta fecha entre la Católica y Coquimbo, en marzo, el Campeonato Nacional ya habrá arrancado y la U habrá tenido dos partidos de local en el Nacional, porque es lo que indica la campaña de abonados de la U, pero Universidad de Chile ya tuvo problemas para la Noche Azul, no lo va a poder utilizar, pero el estadio sí se va a poder utilizar para la Copa Davis, y se va a abrir de par en par. No se entiende que algunos recintos del Nacional sean utilizados y otros no… especialmente la cancha de fútbol”.

