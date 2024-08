El mundo de los medios de comunicación chilenos está cerca de perder una valiosa pieza. Se trata de Jean Beausejour, quien durante esta jornada de miércoles confirmó en ADN Radio que se marcha del espacio de Los Tenores de la 91.7.

Uno de los emblemas de la Roja bicampeona de América entregó los detalles para tomar esta decisión, afirmando en el programa que “es una decisión difícil. Hace un tiempo que la venía madurando por unas cosas”.

“Es su momento era por algo personal que, por esas cosas, ya no lo es tanto. Independiente de eso seguía por la inquietud, porque después de mi retiro no he tenido un descanso, porque me integré rápido a los Tenores y eso me permitió sopesar el adiós del fútbol”, agregó.

En ese sentido, el ex lateral izquierdo declaró que “creo que en la situación que estoy en este momento necesito sacar un poco la cabeza de la caja, respirar para ver bien cuál será mi otro paso. Esto no lo veo como una despedida o un adiós, sino que lo veo como un hasta pronto. Los caminos siempre se vuelve a cruzar”.

“Uno de los motivos por los que yo quise venir a la radio era porque quería entender que pasaba al otro lado. Entendí que este medio es un medio de compañía, sobre todo la radio, que informa y entretiene”, concluyó.

El adiós de Jean Beausejour de ADN Radio

Cabe recordar que en enero de este año trascendió que Ricardo Gareca se acercó a Jean Beausejour para ofrecerle un lugar en su staff técnico al mando de la selección chilena. El Tigre buscaba repetir lo mismo que hizo en Perú, cuando integró a Nolberto Solano.

Sin embargo, esta opción no terminó de materializarse, por lo que Jean siguió con sus labores en los medios de comunicación, donde además oficiaba como comentarista en ESPN. ¿Será ahora el momento de Bose en la Roja?

