Se esperaba para esta jornada que el defensor Felipe Loyola jugara su último partido como futbolista de Huachipato, pues desde Argentina las informaciones apuntan a su salida hacia Independiente de Avellaneda, para convertirse en el reemplazante de Mauricio Isla.

Por ello sorprendió que, pese a que estaba puesto en la formación titular para el duelo ante Racing de Montevideo por Copa Sudamericana, finalmente salió a última hora y vio el juego desde la banca, lo que de inmediato encendió las alertas sobre cuál sería finalmente su futuro.

Si bien de manera oficial desde Huachipato indicaron que sufrió “una molestia en el tobillo derecho“, los medios trasandinos afirmaban que se llegó a un acuerdo total para su fichaje por Independiente, que pagaría US$1.8 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, cuando se le preguntó al seleccionado nacional tras el encuentro en Concepción por su más que inminente llegada al Rojo de Avellaneda, respondió de forma enfática que “no está 100 por ciento confirmado“.

¿Qué dijo Felipe Loyola por su opción a Independiente?

En declaraciones reproducidas por ESPN, el lateral derecho comentó que “ahora tengo que tomar la decisión, todavía no está al 100% confirmado. Lo estoy evaluando. Es una opción linda e interesante en mi carrera y si se puede dar, falta cerrar un par de detalles, estaría muy contento de dar ese paso”.

“Hoy intenté estar (con Huachipato), pero todavía me molesta el tema de mi tobillo. No estoy en plenitud de condiciones. Traté de meterme, no se pudo. Hablé con el cuerpo técnico y preferí, al fin y al cabo, antes de restarle al equipo y no estar al 100, que entrara un compañero que sí lo estuviera”, agregó Loyola.

¿Qué pasa con su opción de Colo Colo?

Fue durante la pasada semana que desde Radio Cooperativa aseguraron que el Cacique estaba a US$250 mil dólaresde alcanzar la cifra deseada por Huachipato, por el 50% del pase de Loyola. Con la última arremetida de Independiente, esta posibilidad se cae definitivamente.

¿Dónde les gustaría ver a Felipe Loyola? ¿Dónde les gustaría ver a Felipe Loyola? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.