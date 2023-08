Compleja fecha del futbol chileno es la que se vivió este fin de semana, con tres partidos suspendidos por el temporal en la zona centro sur. Por lo mismo es que Everton y Cobresal se enfrentarán este lunes aunque no podrán “cerrar” la fecha como se esperaba.

El cuadro ruletero llega en una destacable quinta posición y tienen el deseo de ganar para acercarse a pocos puntos del puntero. El cuadro minero goza de un gran 2023 y con 42 unidades no tiene a nadie quien se le acerque en el liderato.

¿Cuándo juega Everton vs Cobresal?

El partido se juega este lunes 28 de agosto a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿En qué canal ver en vivo por TV el futbol chileno?

Everton y Cobresal será transmitido en vivo por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver por streaming el Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo este partido del futbol chileno, puedes hacerlo si estás suscrito a Estadio TNT.

¿Qué partidos del futbol chileno se suspendieron?

Everton y Cobresal suponía debían cerrar la fecha 22, la que es previa al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Pero las condiciones climáticas dejaron al debe tres partidos de la fecha: Curicó vs O’Higgins, Huachipato vs Palestino y Magallanes vs Colo Colo.

Partidos que dejan la tabla de posiciones en suspenso considerando que Cobresal podría alejarse a 9 puntos en el liderato. Considerando claro que el partido menos con el que quedan los acereros, árabes y albos quienes son los que hoy por hoy compiten por llegar a la cima.

El quinto en esa lucha son los viñamarinos, que de ganar pueden ser el único escolta del cuadro de Gustavo Huerta. Esto al menos hasta que el Cacique se ponga al día, ya que además del partido con la Academia, también falta el choque con Copiapó.

¿Cómo va la tabla de posiciones del futbol chileno?