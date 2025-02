Momentos horribles vive Ignacio Jeraldino en Audax Italiano. El delantero chileno tiene serios problemas en La Florida y se ha embarcado en una guerra personal con el presidente audino, Gonzalo Cilley.

Pese al interés de Banfield, en su traspaso hubo un serio problema con los porcentajes. Audax Italiano habría querido quedarse con una porción enorme de la torta, lo que habría atentado contra el interés del atacante.

A partir de allí, Ignacio Jeraldino comenzó un verdadero calvario. Fue apartado del primer equipo por orden dirigencial y no pudo participar de la pretemporada de Audax. Desde el Sifup no dudaron en denunciar la situación.

ver también Ignacio Jeraldino saca la voz tras ser “discriminado” en Audax Italiano: “Me trataron como un animal”

Habla en extenso sobre su presente: Ignacio Jeraldino en pie de guerra

En conversación con Radio ADN, Ignacio Jeraldino se refirió en extenso al momento tenso que vive en La Florida. El futbolista expresó su malestar actual en el club.

“Rechacé la oferta de irme a Banfield, porque me querían quitar el 50% que es mío. Cuando volví de Europa yo le vendí el 50% de mi pase al club, pensando que era el mismo equipo de antes, donde estaba Lorenzo Antillo, cuando era más familiar y respetaban al jugador. Yo tenía la posibilidad de ir a otra partes, pero quise volver a Audax. Cuando yo rechacé la oferta, se pudrió todo”, señaló el jugador.

“Cuando llegó la oferta de Banfield me la comunica mi representante y yo dije: ‘buenísima, en Argentina son muy apasionados por el fútbol, siempre tienen el estadio lleno y es más fácil si hago una buena temporada poder salir a Europa’. Pero después me dicen que renuncie al 50% del préstamo mío y dejárselo todo al presidente”, comentó un agobiado Jeraldino.

Publicidad

Publicidad

“Me sentí discriminado por todo lo que ha hecho Audax. Lo mental te daña y más cuando está tu familia atrás tuyo. Me bajaron del bus de la pretemporada, volví al auto y mi hija me preguntó por qué no me iba. El otro día por Copa Chile, mi hija me preguntaba por qué yo no estaba jugando”, narró el jugador audino.

ver también Mercado de fichajes: U de Chile revela las verdaderas opciones con Jeraldino y Matías Suárez

Jeraldino habla del Audax del pasado

“A mí me tocó irme del Audax en 2019, pero eran otros dueños. Quedé con la cara antigua del Audax, con Lorenzo Antillo, que estaba siempre presente, viajaba con nosotros en el avión, incluso. Por eso volví, porque quería reencontrarme con el fútbol, pero me encontré una gran sorpresa”, reflexionó Jeraldino, quien por último habló de su relación con el resto de sus compañeros.

Ignacio Jeraldino está retenido en Audax por lo menos hasta fin de año.

Publicidad

Publicidad

“Con el técnico todo bien. Acá hay un tipo que pone la plata y hay que acatar sus órdenes. Somos todos trabajadores de él. Yo con mis compañeros, con el cuerpo técnico, todo bien. Intenté de arreglar la relación con el presidente, incluso, di el paso, le dije que quería estar. La respuesta fue que no, que ya estaba todo decidido”, cerró.