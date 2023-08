Tras el reclamo del presidente de Cruzados, Juan Tagle, el tema de los estadios vacíos y castigos a los clubes para jugar sin público es tema. Es que por unos pocos el hincha de verdad, el fanático decente que quiere seguir a su equipo, finalmente es el que paga los platos rotos.

Y entre tantas aristas, la ausencia de público en los estadios suma al precario nivel del fútbol chileno, que en el último tiempo se ha aburrido de dar espectáculos bajísimos.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño fue más allá y analiza cómo la ausencia de público y la “desaparición” del fútbol chileno en la televisión abierta se convierte en otro camino para alejar el interés de los hinchas.

“El problema no es sólo que no haya público: es que los equipos no llevan público. Salvo Colo Colo, y saco a la Católica y la U porque juegan sin público por diferentes castigos y situaciones, el resto de los equipos no lleva público”, dijo Caamaño.

Agrega que “hay más asistencia en Temuco, Valparaíso, Iquique. Hoy la mejor plaza de Primera División, sacando Santiago, es Coquimbo. Desgraciadamente es tan malo el campeonato, es tan mala la experiencia estadio para la gente, que insisto: es una pésima medida castigar con estadio cerrado por culpa de unos pocos”.

“Pero como no hay ningún cambio de parte de los clubes, ni del Gobierno ni de la ANFP, porque parece que la única solución es cerrar estadios, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a esto, y se ven este tipo de espectáculos. Y la gente, como ya no sabe si puede haber público o no, derechamente ya no va. ¿Contra quién jugamos? No voy”, complementa.

Poco acceso hasta por TV

Considerando otra argumento adicional, Caamaño sentencia tajante: “insisto en algo que es gravísimo: hoy el fútbol entre comillas está secuestrado. La gente no sabe quién juega, cuándo juega; no sabe ni cómo son los jugadores de su equipo. Hoy el hincha de la U, de la Católica… si no tienes el canal del fútbol no tienes dónde ver los goles. Los canales abiertos le perdieron el interés y los noticiero dan tarde mal y nunca los goles, si es que los dan. Y al canal abierto que le toca da el partido por señal 2. Desgraciadamente así está hoy el fútbol chileno: escondido, raptado. Pero mira en otros países cómo muestran su fútbol y lo difunden”.

¿Cuáles son los equipos campeones del fútbol chileno?

El fútbol chileno tiene en su historia 16 equipos que han sido campeones de Primera División: Colo Colo (33), Universidad de Chile (18), Universidad Católica (16), Cobreloa (8), Unión Española (7), Audax Italiano (4), Magallanes (4), Everton (4), Santiago Wanderers (3), Palestino (2), Huachipato (2), Santiago Morning (1), Cobresal (1), O’Higgins (1), Unión San Felipe (1) y Green Cross (1).

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y la UC?

Colo Colo y Universidad Católica se vuelven a encontrar este domingo 20 de agosto a las 15:00 horas para la revancha de la final regional de Copa Chile. El ganador irá a semifinales nacionales como vencedor de la Zona Centro Norte.