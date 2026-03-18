Claudio Bravo no olvida sus raíces en Colo Colo: “Los títulos pasan, las personas marcan”

Hay un viejo refrán que indica que “nunca olvides de donde vienes”. Eso lo ha llevado a la perfección Claudio Bravo en su carrera, que no se marea a pesar del éxito conseguido.

Haber jugado en grandes clubes como Barcelona, Manchester City y el Betis no lo hacen sacar los pies de la tierra, lo que demostró en redes sociales al dedicarle un mensaje a Luis Muñoz, histórico colaborador de Colo Colo, pues lleva 40 años trabajando en las divisiones inferiores como coordinador.

“Hay personas que enseñan fútbol… y hay otras que forman vidas. Tú estás en ese segundo grupo. No solo dejas huella en una cancha, sino en el carácter, en los valores y en los sueños de quienes tienen la suerte de aprender contigo”, señaló el ex arquero tras juntarse con Muñoz.

Entiende que su labor, en el inicio de su carrera, fue fundamental y se lo agradece. “Ser formador en Colo Colo no es solo enseñar a jugar, es enseñar a creer, a levantarse, a competir con el alma. Y tú lo haces con una pasión que trasciende generaciones”.

Bravo no olvida a sus formadores en Colo Colo

El agradecimiento de Bravo a su formador en Colo Colo

Bravo tiene claro cuáles son sus raíces en el deporte, por lo que siguieron las palabras de apoyo para la labor que realiza Muñoz en Colo Colo.

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“Gracias por cada consejo, por cada corrección, por cada palabra en el momento justo. Porque al final, los títulos pasan… pero las personas que marcan el camino quedan para siempre”, estableció.

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Cerró indicando que le tiene una gran estima. “Con admiración y mucho cariño para mi gran amigo Luis Muñoz Leiton, agradecido de tu visita”, indica Bravo.