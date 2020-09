Video: DT de la U de Conce sufre chascarro en plena entrevista por culpa del viento

Universidad de Concepción por fin se encontró con el triunfo luego de vencer por 2-1 a Unión La Calera. El campanil llegó a la victoria tras 10 fechas de empates y derrotas, lo que tenía contento a todo su plantel.

Las sonrisas se dejaban ver en la transmisión del CDF, donde ocurrió un chascarro que se tomó las redes sociales.

Eduardo Acevedo, técnico de los sureños, concedió una entrevista al Canal del Fútbol para analizar lo que fue el primer triunfo de esta temporada, pero terminó haciendo noticia por otra cosa.

Acevedo y la U de Conce celebrando su primer triunfo en 10 fechas. Foto: Agencia Uno

Durante todo el encuentro, la lluvia fue protagonista. Pero se guardó el momento más llamativo para el final, cuando el estratega explicaba las claves de la victoria.

Ahí, la fuerza del viento le jugó una mala y terminó derrumbando el muro de auspiciadores del fondo, cayendo en toda la espalda de Acevedo. Inmediatamente todos quedaron preocupados, pero el triunfo dejó tanta alegría que ni le importó.

"La espalda mía es grande" ����



El técnico de @FutbolUdeC sufrió un percance en plena entrevista post partido producto del fuerte viento que hay en Concepción. La respuesta del uruguayo fue notable.#UdeConceLaCaleraxCDF pic.twitter.com/w9TDBpvGPC — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) September 8, 2020

"La espalda mía es grande", lanzó para la risa de los presentes. "No me molesta la lluvia, me molesta el viento. Yo puedo jugar con lluvia, pero el viento es lo peor y que altera el juego. Es lo más incómodo para jugar al fútbol", agregó.