El tema de los pies quemados y heridos en los jugadores de la Universidad de Chile por la cancha sintética de Quillota ha dado qué hablar. En la misma ciudad, el equipo de San Luis hace de local en el estadio Lucio Fariña, por lo que saben jugar a esa hora en ese reducto.

"Lo de antes de ayer fue normal a lo que puede suceder en un partido que se programa a esa hora. Imagina eso por cuatro, que nos pasó en Copiapó donde el balón no da bote, pero nadie dijo nada", cuenta Patricio Almendra, ayudante técnico de San Luis en Redgol.

"No estoy para generar polémica, pero desde mi experiencia como jugador y ahora como técnico me llama mucho la atención, porque es la U y Melipilla, que son de Primera División, que se quejan por eso. Lo voy a graficar. Nosotros jugamos a las 14.00 horas en Copiapó en cancha sintética (26 de septiembre) y nuestros jugadores terminaron con los pies todos rotos. Tuvimos a Diego Rojas, Rodrigo González, Nestro Moiraghi, Gustavo Lanaro, Sebastián Parada con los pies echos pedazo", detalla Alemdra.

Aunque lo más impactante para un hombre de toda la vida de fútbol es lo que sucedió con un jugador en particular, donde el calor y la cancha terminaron rompiendo un zapato.

"Douglas Estay terminó con sus zapatos hechos tira producto del calor y nadie dijo nada. No sé si escucharon alguna queja de nuestra parte. Íbamos ganando hasta el minuto 65 1-0, con Copiapó sin ninguna posibilidad de poder empatarnos. Tras eso, los jugadores no podían pisar, por ende no podían ni caminar. Nos hicieron cuatro goles en los últimos minutos. Fue producto de esto. Si lo jugamos en el mismo sintético, en otra ciudad que no sea Copiapó, seguramente el resultado no hubiese variado tanto", profundiza Almendra.

- ¿A quién se le puede pedir explicaciones, Patricio?

Yo entiendo, porque jugué, entiendo a los jugadores. Me consta que deben haber terminado con los pies hechos pedazos. Pero esto no es responsabilidad de Quillota, ni de la municipalidad, ni de Copiapó, porque la programación no la hacen ellos, está en manos de la ANFP.

- ¿Es un factor que debería ser más relevante?

Lógicamente. El jugador de Segunda Profesional debe tener la misma importancia que el de Primera División. Y el de Primera B es la misma que el de Segunda y Primera. Si no se dijo nada porque jugamos a las 14.00 horas en Copiapó, con una sensación de 45 grados en la cancha, donde vi por primera vez en mi vida, en 24 años de carrera, un zapato derretido, que fue el de Estay, entonces de qué estamos hablando.

- ¿Qué se puede esperar?

El sindicato pidió en algún momento que los horarios en verano fueran otros, no antes de las 16.00 horas. Hoy estamos jugando a las 12.00 y las 14.00 horas, hay que ser punzante en la crítica a la programación de los partidos.

- ¿Uno se puede acostumbrar?



El deportista que entrena en una superficie así después se acostumbra y no pasa nada. Después se transforma en una ventaja deportiva.