Cheíto Ramírez sorprendido por la Roja sin colocolinos: "Pasó lo mismo con el Real Madrid en España"

La ausencia de jugadores de Colo Colo en la nómina de Martín Lasarte fue bastante llamativo. El Cacique ha subido su nivel y ha mostrado jugadores interesantes durante el arranque del torneo, por lo que se esperaba que para enfrentar a Argentina y Bolivia en las eliminatorias pudiesen estar algunos futbolistas.

Sorprendido se mostró también Miguel Ramírez. El formado en Colo Colo y campeón de América en 1991 piensa que hay jugadores albos que podrían haber aparecido en la convocatoria, pero no tiene dudas que si mantienen el nivel actual podrán aparecer en un futuro para defender a la Roja.

"Por supuesto que es llamativo que no hayan seleccionados de Colo Colo. El equipo necesitaba tener una mejora en su juego y, si bien la ha tenido, pues los rendimientos individuales han subido, queda mucho torneo. Eso quiere decir que hay tiempo para mejorar para que sean considerados", indicó el Cheíto, que pone énfasis en uno de los jugadores. "Gil no me cabe duda de que está preparado, los valores jóvenes igual. Si tienen minutos van a ser considerados en un futuro", comentó en conversación con Redgol.

Además, hizo una comparación bastante llamativa, considerando lo que pasa en selecciones del Viejo Continente pensando en la Eurocopa. "Es lo mismo que pasó con el Real Madrid, Luis Enrique no citó ninguno de ese equipo. Es una coincidencia, por lesiones no fueron a España y acá es por decisión técnica, aunque es algo circunstancial", manifestó.

Miguel Ramírez está muy identificado con Colo Colo y se sorprende por la ausencia de jugadores del club en la Roja. Foto: Agencia Uno.

Sobre la ausencia de Bryan Cortés en desmedro de Gabriel Castellón, indicó que "son dos buenos arqueros, los conozco, puede ser importantes para ambos estar al alero de Claudio Bravo que es el líder. Hoy le toca a Castellón que lo buscó, hizo gran temporada y creció en la medida que tuvo continuidad".

La Roja enfrentará a Argentina el 3 de junio en Santiago del Estero y luego a Bolivia el 8 en San Carlos de Apoquindo.