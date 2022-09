Santiago Wanderers realiza una gran iniciativa con charlas de capacitación a sus jugadores del fútbol formativo y juvenil con foco en que sus promesas puedan utilizar de la mejor manera las redes sociales, una herramienta fundamental actualmente en el contacto con los hinchas y la opinión pública, pero que también trae varios problemas y dificultades de la mano.

El Decano comenzó a educar a sus futuros futbolistas profesionales con el fin de orientarlos a sacar el mejor provecho y evitar posibles conflictos por el mal uso de las herramientas digitales a nivel personal y profesional.

“Se trata de una serie de charlas que estamos realizando a nuestros cadetes, las vamos a aplicar desde la sub 15 hasta la serie de proyección, al menos en esta primera etapa, donde les damos consejos y ejemplos sobre el uso responsable de redes sociales, entendiendo que para ser un deportista de excelencia debes mostrarte también como un deportista de excelencia”, manifestaron desde Wanderers.

Destacan la fortaleza que significa conocer “desde temprana edad la necesidad de esta industria, que ha avanzado de forma notable y se ha transformado con un mercado paralelo como el de las redes sociales para los jugadores de fútbol, y como poder ellos sacarle el máximo rendimiento sin exponer sus carreras o familias, y poniendo por delante el profesionalismo, metas y objetivos. Es para darles las herramientas y que no se mareen con este mundo, porque es muy fácil hacerlo”.

La capacitación sobre el uso de redes sociales en el Decano fue diseñada en conjunto con el jefe técnico del área formativa, Héctor Robles, e implementada por el departamento de comunicaciones de Santiago Wanderers.

Entre los detalles revelados por el club porteño, desde Santiago Wanderers informan que “se realiza un ciclo de charla sobre el uso responsable de redes sociales para los cadetes del fútbol joven. La actividad forma parte de un programa desarrollado por la institución, a través de su departamento de comunicaciones, y busca entregar a los jugadores las herramientas necesarias para enfrentar una industria en constante evolución, donde las plataformas digitales se han transformado en la carta de presentación de los jugadores profesionales”.

Desde el club de Valparaíso sentencian que “durante la instancia se desarrollan ejemplos prácticos, consejos y estrategias, para complementar su formación deportiva, iniciando con los cadetes del grupo de proyección y la sub 17, para continuar en las próximas jornadas con la sub 16 y sub 15, antes de pasar a la segunda etapa del programa”.