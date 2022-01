Ramón Fernández lleva más de una década en el país con las camisetas de Unión La Calera, O'Higgins, Universidad de Chile y Colo Colo ; y aunque no tiene ofertas bajo el brazo, no pierde la expectativa de continuar su carrera en el fútbol chileno .

Ramón Fernández llegó al país hace un buen rato. El enganche formoseño se sumó a Unión La Calera en 2011, luego de que no encontrara espacio en Estudiantes de La Plata, y echó raíces para siempre en el fútbol chileno, con un registro de casi 400 partidos oficiales.

Sin embargo, su salida de O'Higgins de Rancagua le exige un nuevo desafío para quedarse. Y el tema le preocupa. "El mercado está un poco lento, estoy al habla con mi representante, Sergio Morales, esperando una opción y viendo quién quiera contar con mis servicios", explica.

"Llamón", como le diría Claudio Palma, dialoga con Redgol mientras se entrena en solitario. "Llevo once años en Chile, la familia está más que acomodada. No digo que no a algo de afuera, porque sé la edad que tengo y por ahí alguno no quiere gente grande. Pero si me puedo quedar en Chile, mejor", advierte el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

En ese sentido, Fernández se declara como "un agradecido del futbol chileno. Me tocó estar en los dos clubes más grandes del país y uno que quiero mucho, donde pasé muchos años y que siempre recordaré, que es O'Higgins, qué más le puedo pedir al fútbol chileno", reflexiona.

"Espero que pueda conseguir un club rápido y terminar mi carrera. No sé cuantos años más jugaré, pero de buena forma y en el fútbol chileno como siempre", sentencia el trasandino, que aparece en la órbita de equipos como Coquimbo Unido, Audax Italiano y Cobreloa.

"Uno quiere tener equipo, estar en el ruedo y buscar un objetivo. Son tres clubes lindos, importantes, serían un lindo desafío y esperemos que esta semana pueda tener un ofrecimiento, para después analizar con la familia lo mejor", completa Don Ramón.