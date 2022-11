Hoy domingo Cobreloa y Deportes Copiapó animarán la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, serie que se encuentra empatada sin goles tras el enfrentamiento de ida jugado el pasado miércoles 23 de noviembre en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por ello,en Redgol te invitamos a conocer qué pasa si la serie entre loínos y el “León de Atacama” termina empatada.

¿Qué pasa si hay empate entre Cobreloa y Copiapó?

Hay penales o tiempo extra:

En la Liguilla del Ascenso de la Primera B no se juega tiempo extra, por lo que en caso de permanecer el empate en el marcador global entre Cobreloa y Deportes Copiapó, el ganador y por consiguiente el que ascenderá a la Primera División, se decidirá en definición a penales.

¿Vale el gol de visita en la Liguilla?

No, el gol de visita no marca ninguna diferencia, es decir, considerando que en la ida el empate fue sin goles y los loínos no marcaron en Copiapó, en la revancha es irrelevante si hay goles o no del cuadro de Atacama, siempre y cuando termine en igualdad el encuentro de vuelta.

¿Cómo fueron los enfrenamientos de ambos equipos durante el año?

Además del empate sin goles en la ida de la Final que protagonizarón Cobreloa y Copiapó, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones en la fase regular del torneo, partidos que terminaron con una victoria para cada elenco.

El primer duelo se disputó en el Zorros del Desierto de Calama por la fecha 3 del torneo y terminó con victoria por 2-0 a favor de los loínos, que celebraron gracias a Matías Ballini (27') y David Escalante (83').

Posteriormente, el "León de Atacama" se tomó revancha y en su casa derrotó por 2-0 a los Mineros. Los tantos del equipo dirigido por Héctor Almandoz fueron obra de José Tiznado (11') y Carlos Soza (85').

Compacto Final ida de la Liguilla de Ascenso: