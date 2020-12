Pellicer destroza a Rueda y Pizzi y se candidatea a la banca de La Roja: "Me encantaría"

La eventual partida de Reinaldo Rueda de la selección chilena para asumir la banca de Colombia ha causado escozor en ciertos personajes del fútbol, en especial en Jorge Pellicer, quien reventó sin tapujos al actual estratega de La Roja de todos.

El reconocido entrenador chileno, campeón con Universidad Católica en 2005, conversó este martes con Deportes en Agricultura, donde no se guardó nada y lanzó durísimas críticas sobre sus colegas al ser consultado por la salida del colombiano de la escuadra nacional:

"Yo soy categorico ante eso, lo fui con (Juan) Pizzi en su momento y con (Reinaldo) Rueda en este momento. Esta demostración de alguien que quiere volver a su país y dejar a la seleccion chilena para mí es una mala señal desde todo punto de vista", comenzó diciendo Pellicer.

El entrenador además aclaró: "acudí al caso de Pizzi porque él no tuvo ningun reparo en ir al mundial cuando había dejado a Chile fuera del mundial, eso me parece que eticamente no corresponde y es cuestionable. Yo sé hay mucha gente que mira la vida con frialdad y eso no les importa y dice bueno "hay q lograr igual y salir adelante", pero a mí sí me importa: hay un componente de ética que no puedes transar".

Pellicer se siente capacitado para asumir como DT de La Roja.

Pero Pellicer no se quedó allí, y también disparó sin piedad ante la eventual opción de que Reinaldo Rueda termine su vínculo con el combinado nacional para partir a la escuadra cafetalera:

"En el, caso de Reinaldo Rueda, si el parte con sus maletas y se va a colombia a la primera posibilidad que se le ofreció, me parece que es una tremenda falta de respeto para el fútbol chileno", espetó.

Al ser consultado respecto a una chance de ser llamado para asumir la dirección técnica de la selección chilena, Pellicer no escondió su ilusión:

"Absolutamente, me encantaría. Yo hablaba de volver a la UC, pero haber podido asumir un Chile sub 20 para mí hubiese sido importante, algo como para poder darle fuerz a mi profesión y camino, pero no había interés nomás", acusó el DT.

Por último, el otrora estratega cruzado reflexionó: "el futbol está en manos de representantes hoy. Algo que hoy es demasiado importante. Y hay DT's y profesionales el área -como quien les habla- que se han manejdao siempre lejos de los representantes...algo te dice eso tambien".

Por último Pellicer aseguró: "no voy a transar mis postura por no estar dirigiendo en primera, porque yo estaría en primera, pero lo importante es ser consecuente, y en el momento en que se produzca la reinserción (al fútbol) debe ser como yo quiero, no transando mis principios".