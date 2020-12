Óscar Wirth: "A mí me da mucha pena don Reinaldo Rueda"

Reinaldo Rueda cuenta las horas para irse de la selección chilena y en La Roja aparece un clamor. Es que el colombiano ha impactado por su forma de trabajo y, a diferencia de otros ámbitos de nuestro fútbol, en Juan Pinto Durán lamentan su prematuro adiós.

Es lo que refleja Óscar Wirth, una leyenda que trabaja hoy con los arqueros de las selecciones menores y femeninas, y quien ha visto en primera fila el trabajo del estratega que negocia su incorporación a la selección colombiana.

En diálogo con Después te Explico por Redgol, el mundialista de España 1982 expresa su preocupación. "Estuve un rato no más, conversé poco con él. ¿Pero sabe? A mí me da mucha pena don Reinaldo Rueda, porque se le ha tratado de una manera que no se merece. Se le coloca en un sitial que no merece", sentencia.

Según Wirth, el técnico "ha tratado de ir cambiando un poquito la idea para lo que estábamos hablando en un comienzo, ir renovando nombres, colocando nombres, dándole posibilidades a personas que les ha dado no una, si no que veinte posibilidades y no son capaces".

Óscar Wirth ha sido protagonista de los últimos procesos de selecciones menores y femeninas en Chile. Foto: Agencia Uno

"Después es más fácil hablar, pero en el fútbol están sonados, porque hay que demostrar. El jugador se para en la cancha y tiene que demostrar. Si no es capaz, todo el resto es adicional y está de más", explica el arquero que jugó en los cuatro grandes del fútbol chileno.

Además, reconoce que el técnico no ha tenido el apoyo necesario de parte de los clubes nacionales. "Es penoso que haya equipos chilenos que no apoyen la selección. Yo le pregunto a esos clubes. ¿No tienen aspiraciones de que un jugador de ellos llegue a la selección? ¿O comienza el campeonato y lo único que quieren es descender?", advierte.

"Se supone que como aspiración los clubes quieren estar en un lugar expectante, estar en una competencia internacional ahora que se hace mucho más fácil, tener jugadores que formen parte de la selección, que tengan un rendimiento relativamente bueno y llamen la atención para los equipos que generalmente compran y desembolsan dinero. Y así se va dando un círculo en el que puedo ir generando recursos, invirtiendo e ir creciendo, porque se supone que cada día debo hacer las cosas mejor", reflexiona Wirth.

En cuanto al trabajo de Reinaldo Rueda durante casi tres años en la selección nacional, Óscar Wirth valora la visión de futuro de parte del estratega. "En un momento determinado él pensó en un recambio de (Marcelo) Díaz y empezó a aparecer (Erick) Pulgar, y la situación se fue manejando bien y el jugador está en una situación interesante a nivel mundial", destaca.

El hombre de la Fiorentina no ha desentonado: "Cuando ha jugado en la selección no lo ha hecho nada de mal. Pero eso tiene un costo, que de repente tiene que dejar a alguien afuera, si no cómo le voy a dar la posibilidad a uno nuevo".

La ratificación de Erick Pulgar ha sido otro de los puntos altos de Reinaldo Rueda en la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Y si ese nuevo hace las cosas bien, voy tratando de renovarme, porque va a llegar el momento en que la necesidad se va a producir y frente a eso qué voy a decir: 'sabe, no tengo a nadie'", ejemplifica el ex arquero.

En ese sentido, el llamado por parte de Rueda de jugadores como Omar Carabalí y Jean Beausejour a la selección chilena en las eliminatorias tienen un trasfondo que intenta remecer el trabajo que se hace en el fútbol chileno.

Jean Beausejour reapareció en la selección chilena en la fecha de eliminatorias de noviembre. Foto: Agencia Uno

"Usted dirá que Carabalí tiene poca experiencia, está bien. Pero tiene poca experiencia y no lo llamo, y en los clubes tiene poca experiencia y no lo ponen. Entonces cuándo juega", recalca el ex golero del Valladolid.

Respecto a la nominación del lateral izquierdo de Universidad de Chile, Wirth explica que Rueda "les está diciendo a los jugadores que no han hecho ningún empeño por tratar de reemplazar a una persona como Jean".