Paulo Garcés es uno de los 11 futbolistas que tiene pasos por los tres equipos grandes del fútbol chileno. En el caso del portero de 37 años, el orden fue así: Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, aunque tuvo un paso por Unión La Calera y otro por O'Higgins para separar a esos tres clubes.

En la antesala del Superclásico 192, el Halcón conversó con Redgol y tocó varios temas. Además de haber respaldado las condiciones de Cristóbal Campos, el parralino hizo la comparación entre vivir aquel duelo en ambos costados de la vereda.

"Por los dos lados es sumamente distinto. Me acuerdo que estuve en la banca de la U en el último triunfo sobre Colo Colo, fue en el Nacional con gol de Charlie", rememoró Garcés en alusión al 3-2 que el Romántico Viajero le propinó al Cacique el 5 de mayo de 2013 gracias a un gol de Charles Aránguiz que derrotó la débil resistencia de Eduardo Lobos.

Eso sí, el meta que hoy custodia la portería de Deportes Valdivia en la Segunda División no se quedó con eso. "Después me tocó vivir toda la época maravillosa de ganar todos los clásicos habidos y por haber con Colo Colo. Las dos cosas son muy distintas: poder disfrutar del triunfo de la U y obviamente la paternidad de Colo Colo en los últimos años es muy grande tanto de local como de visita", sostuvo el meta, quien fue campeón con el Capo de Provincia en 2013.

Paulo Garcés detecta una ventaja para la U por la sede del Superclásico

El Superclásico 192 del fútbol chileno se disputará este domingo 31 de julio desde las 13:30 horas en el Fiscal de Talca. "A la U le puede favorecer jugar en región. Siento que, para el espectáculo y toda la gente de región es muy lindo también porque nunca pueden ver un Superclásico. Eso también puede ser un incentivo para todo el hincha de la U para poder llenar el estadio y jugar a favor en ese aspecto", expresó Paulo Garcés en una charla con su tocayo Paulo Flores.

La diferencia en la tabla de posiciones también es algo que no representa mucho a la hora de jugar un partido así, según el pensamiento del Halcón. "Se borra el mal momento. Me tocó vivir una época donde nosotros con la U veníamos de jugar semifinal de la Copa Libertadores, veníamos punteros en el Campeonato Nacional. Jugábamos con un Colo Colo que no venía muy bien, peleando abajo", dijo el nacido el ex Deportes Antofagasta.

"Los clásicos son partidos aparte, se juegan con otra mentalidad, nadie quiere perdérselos. Con el pitazo inicial se olvida el puesto en la tabla. Las estadísticas corren para Colo Colo hoy en día, que viene haciendo las cosas muy bien y tiene un poquito de ventaja", cerró Paulo Garcés.