No viajan a La Serena: plantel de Unión Española se fue para la casa a un día del partido contra U. de Chile

Unión Española enfrentará a Universidad de Chile este sábado desde las 20:30 horas en el estadio La Portada de La Serena por la semifinal de la Copa Chile… en realidad debía jugar, pues los de colonia no se presentarán.

No es un secreto que la directiva, especialmente el propietario, Jorge Segovia, ordenó que el plantel no dispute el duelo como protesta. El cuadro de Independencia exigía el cupo del Chile 4 a Copa Libertadores por secretaría tras darse por terminada la temporada 2019 debido al estallido social.

Terminada la práctica de este viernes, los jugadores de Unión Española se fueron para sus casas y volverán a entrenar mañana. Así lo confirmaron Diego Sánchez, Mario Laneras y Daniel Castro al paso.

Así las cosas, el cuadro hispano cumple su amenaza. UE no se concentra y no viaja a la Cuarta Región. El duelo contra Universidad de Chile no se juega.

La @UEoficial no va a viajar a enfrentar a la @udechile



Cuerpo técnico envió a los jugadores a sus casas #PelotaParadaCDF #VivimosFútbolxCDF �� pic.twitter.com/EXIfUg2fiH — Canal del Fútbol (@CDF_cl) January 17, 2020