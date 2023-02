Coquimbo Unido venció a Colo Colo por 3 a 2 en la sexta fecha del Campeonato Nacional. El elenco dirigido por Fernando Díaz fue superior en el Monumental y sumó de a tres para quedar en la décima posición de la tabla.

Luego del compromiso, el DT del cuadro pirata valoró la actuación de sus jugadores. "Somos un grupo nuevo que cada vez está sumando más minutos. Sabíamos que este era un partido complicado, pero que si sumamos más minutos buenos y con un apego a la estrategia, podíamos sacar réditos", comentó.

"Me parece que es mérito de los jugadores porque hubo inteligencia y llevamos el partido a lo que queríamos nosotros. No tuvimos tantas ocasiones para salvarnos, amenazamos la pelota a ratos y creemos que, más allá de eso, es llegar con harta gente al arco rival. Los dos goles que nos hicieron fueron fallas nuestras", aseguró el entrenador.

"No siempre sale, pero le ganamos a un gran rival que obviamente nos complicó. Tenemos claros lo que pasa con el equipo. Zafamos del descenso, llegaron 18 jugadores nuevos, esto no es de la noche a la mañana para que sea perfecto, pero venimos subiendo. Sumamos dos derrotas siendo superiores", manifestó Díaz.

Además, el Nano fue consultado por los incidentes que ocurrieron en la semana en Coquimbo, cuando un grupo de barristas irrumpió en la práctica del plantel para hablar con los jugadores y exigirles que sacaran al equipo adelante.

"Esta semana pasó una cosa de la que no me voy a referir, pero que no cambia lo cotidiano que vivimos con la gente de Coquimbo, que apoya en las buenas y en las malas. No podemos mezclar lo que pasó con nuestra realidad. Fueron a mostrarse los muchachos, pero más que hablar de eso quiero hablar de la realidad, donde la hinchada y la gente de Coquimbo nos apoya. Yo me siento bendecido del cariño en lugar de hablar", concluyó el estratega del conjunto pirata.