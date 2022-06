Coquimbo Unido debuta en la tercera ronda de la Copa Chile, donde se enfrentan a Deportes Melipilla por el partido de ida. Los Piratas intentan dejar atrás una primera parte del año para el olvido.

El equipo aurinegro regresó en esta temporada 2022 a la Primera División, con la expectativa que esto genera. Sin embargo, el retorno has estado lejos de ser el soñado y finalizaron la primera rueda del Campeonato Nacional en el 15° lugar con 12 puntos, zona de descenso, además de caer en sus últimas cuatro presentaciones.

Por si el momento deportivo no fuera complejo, Coquimbo Unido además sufrió la partida de Esteban Paredes. El máximo goleador de Primera División decidió dar un paso al costado y aún no define si seguirá jugando o no. Los Piratas eso sí, no se tardaron demasiado en encontrar su reemplazante y amarraron a Ignacio Jeraldino, delantero nacional que viene de jugar en el Atlas de México.

Melipilla por su parte lucha en la Primera B por regresar lo antes posible a la máxima categoría. En un torneo que se ha visto eclipsado por el gran rendimiento del súper Magallanes, los Potros se encuentran en el 8° lugar con 20 puntos. En su último partido perdieron frente a Iquique por 3-0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Melipilla vs Coquimbo Unido?

Melipilla vs Coquimbo Unido jugarán este domingo 19 de junio a las 12:30 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por TV o de manera ONLINE el partido entre Melipilla vs Coquimbo Unido?

Este encuentro no contará con transmisión televisiva ni vía streaming.