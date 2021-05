La emoción de Mathías Vidangossy luego de ser figura ante la UC: “Se disfruta un montón, estoy contento”

No cabe ninguna duda que una de las grandes figuras en lo que va de la sexta fecha del Campeonato Nacional es Mathías Vidangossy, quien se despachó un golazo Maradoniano en la victoria de Deportes Melipilla sobre Universidad Católica.

Por lo mismo, tras ser nombrado el mejor jugador en cancha por TNT Sports conversó con el medio sobre la sólida victoria y no pudo esconder la emoción que le genera estar viviendo este buen momento futbolístico.

“Lo dije la vez pasada, estamos en la búsqueda de ganar y sumar, veníamos de dos seguidos en que nos convirtieron temprano, se nos hacía difícil remar el resultado”, recordando las derrotas ante Audax Italiano y Palestino.

En la misma línea, agregó que “hoy somos más sólidos, tenemos libertad de hacer lo que nos gusta, que es crear adelante. En una de esas es cuando empiezan a salir los goles, ser ofensivos y salen buenas contras”, agregó sobre el nivel futbolístico del equipo ante la UC.

"Católica es tremendo equipo, lo viene mostrando hace años que son los mejores. No era fácil este partido, más en nuestra situación. Preparamos bien el duelo, tratando de dejar los menos espacios posibles para tener profundidad, ellos tienen mucha jerarquía en los últimos tramos”, complementó.

Finalmente, sin poder esconder la emoción por su buen momento, expresó que “estoy contento, el grupo se está afirmando y esto da un empujón para lo que viene. Se disfruta un montón, estoy contento”.

Melipilla venció por 2-0 a Universidad Católica. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque el técnico de los Potros, John Armijo, no escondió su felicidad por el buen momento del mundialista sub 20 en Canadá 2007, pero afirmó que aún le falta para estar en su mejor versión.

“Lo conozco desde Unión Española, porque era el preparador físico de la categoría sub 19, donde el técnico era Rodrigo Córdoba. Por lo tanto, hay un conocimiento y una confianza absoluta, porque cuando uno ve a los jugadores llegar a su máximo potencial y después lo pierden, uno sabe lo que pueden dar y competir”, dijo.

“Por lo tanto, la espera de Mathías y él mostrando claramente, día a día, una progresión de lo que venía haciendo desde el punto de vista físico, mental, táctico, a pesar de que aún no llega a su 100 por ciento en algunas cosas, pero estamos demasiados contentos y esperamos que nos siga demostrando lo que necesitamos. La confianza es absoluta cuando uno conoce al jugador”, sentenció el técnico de Melipilla.