La fecha 11 del Campeonato Nacional 2022 trae como plato principal el clásico en el que Universidad Católica debe recibir a Colo Colo en el estadio San Carlos de Apoquindo, donde el buen momento de los albos comparado con el mal presente cruzado hace que varios ya se la jueguen con un resultado, como es el caso de Mauricio Pinilla.

El ex delantero de Universidad de Chile sacó la voz en Deportes en Agricultura e insistió en la idea que será el equipo de Gustavo Quinteros quien se quede con la victoria el domingo argumentando que los dirigidos por Rodrigo Valenzuela no tienen las herramientas suficientes para abatir al Cacique.

Por eso, de entrada disparó sin pelos en la lengua que “decir que Católica se va a prender hoy es como encender un tronco mojado, y no le estoy faltando el respeto para nada".

"Cuando me refiero a que es muy poco probable que Católica le pueda ganar a Colo Colo es con argumentos futbolísticos, yo soy de la U qué me importa a mí, me interesa porque trabajo en deportes", complementó el retirado atacante bicampeón de América con la selección chilena, pero eso no fue todo lo que tenía.

Y es que tras eso, Pinigol lanzó que "futbolísticamente, haciendo un análisis profundo, hoy Católica no tiene argumentos estratégicos y tácticos como para poder ganarle a un Colo Colo que está muy prendido”.

Eso sí, también está consciente de que “todo puede pasar en un clásico, hemos comentado que los clásicos son diferentes" aunque igual explica que "hoy lamentablemente los clásicos no son diferentes porque futbolísticamente ha sido todo muy notorio”.

Para cerrar, Pinilla se refirió a su experiencia en estos importantes partidos y reconoció que “la semana de clásico es otra semana, otro partido y se vive de manera diferente. A mí me encantaba que llegase el clásico, pero se vive y se prepara de manera diferente porque son partidos bisagra, que marcan una pauta para bien o para mal”.

Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán este domingo 24 de abril desde las 12:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 11 del Campeonato Nacional.