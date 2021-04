Emotivo debut del joven Martín Parra en Huachipato: arquero fue la figura contra la U y se lo dedica a su abuelo que falleció

El joven arquero Martín Parra, de 20 años, tuvo su debut en el profesionalismo de urgencia este sábado en Huachipato frente a Universidad de Chile. En la previa, el titular Gabriel Castellón quedó descartado de la citación, un gran problema considerando además la lesión de Brayan Manosalva.

Finalmente el tercer arquero saltó a la cancha como titular y no decepcionó, siendo elegido como la figura del partido por la transmisión de TNT Sports. En entrevista tras el duelo contra la U, Parra tuvo emotivas palabras en la historia de un niño hincha de Huachipato, que incluso fue mascota del equipo y terminó defendiendo la portería.

“Contento, es una oportunidad que esperé hace mucho. Llevó 13 años en el club y es la recompensa al sacrificio de muchos años, de chico soy hincha del club y eso se ve reflejado ahora”, dijo Parra a TNT Sports.

Sobre su debut agregó que “lo tomé con tranquilidad. Lamentable lo que pasó con Gabi, pero le agradezco el apoyo. Siento que lo aproveché y lo disfruté, estoy contento por lo que hice hoy. Creo que lo mejor que pudo pasar es que estaba preparado. Siempre trabajé para estar de la mejor manera. Fue inesperado, me avisaron ayer cuando viajamos”.

Por último, y con emoción hasta las lágrimas, sentenció que “siempre fui hincha, me ponía a llorar con los guardias para que me dejaran pasar a la cancha. Ahora lo vivo como un hincha también. Con mi familia pasamos por un momento difícil, se me fue mi abuelo y va dedicado para él”.

Huachipato sumó su segundo empate en dos partidos desde el inicio del Torneo Nacional 2021. Este martes, los acereros recibirán a Deportes Antofagasta por la revancha de la Copa Sudamericana.