Luis Jiménez sorprende a todos acerca de su futuro: "Quizá en Palestino no quieran contar conmigo"

Uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional en los últimos años ha sido Luis Jiménez, quien volvió desde el fútbol árabe a Palestino con un gran nivel, incluso fue clave en el título de los árabes en la Copa Chile 2018.

El ex volante ofensivo de Inter de Milán habló de su futuro, señalando que está muy a gusto en el cuadro de colonia, sin embargo, no tiene clara su continuidad, debido a que no conoce lo que quiera hacer el club con él.

"A mí me gusta Palestino, después de todo lo que ha pasado, uno se replantea muchas cosas. Hay que ver lo que tiene planeado el club más adelante, porque quizás no quieran contar conmigo", señaló el Mago a El Mercurio.

El Mago Jiménez y su futuro incierto - AgenciaUno

"A mí me gustaría seguir jugando, este año he tenido algunas lesiones, bastante más de las que habitualmente tengo. Me gustaría seguir siendo un aporte, entrenando normalmente, pero es algo que puedo analizar a final de temporada", expresó el 10, que tiene contrato con Palestino por todo el 2021.

Por último, habló de su nueva experiencia de vida a los 36 años, porque ya es abuelo, y comentó dicha situación.

"Es súper lindo ser abuelo joven, es una linda experiencia. Con Diego, mi hijo tenemos una relación muy especial", reveló.