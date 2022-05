La brutal analogía de Javier Castrilli con los árbitros que fueron acusados de complot

El ex jefe de los árbitros de la ANFP cargó sus dardos con todo contra un grupo de jueces que están nuevamente a cargo, donde destaca que no es bueno que sigan en actividad ya que ya habían sido despedidos por mal desempeño. Pese a todo, y de llamar la atención, asegura que no descarta acciones legales, ahora que la situación se ha ido aclarando.