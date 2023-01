Hace un par de días Jonathan Turra, de 21 años, confirmó lo que ningún futbolista está preparado para afrontar: el retiro de la actividad. El ahora ex jugador de Ñublense tomó dicha decisión debido a una artrosis en su cadera que le impide mantenerse en el fútbol profesional.

En exclusiva con RedGol, el exfutbolista habló de sus inicios en el Deporte Rey y de la lamentable situación que le tocó enfrentar. Además de las grandes temporadas que realizó junto a Ñublense, elenco con el que logró el ascenso a Primera División y clasificó tanto a la Copa Sudamericana como a la Copa Libertadores.

“La decisión de dejar el fútbol comenzó a rondar por mi cabeza después que me operaron el 2022. Ahí comencé a ver las cosas desde otra perspectiva y analizar qué era lo mejor para mí. Es una decisión que confirmé hace poco, cuando volvió el dolor en la zona de mi cadera”.

Respecto al impacto de lo que fue tomar la drástica decisión de dejar el fútbol, Jonathan Turra señaló que “me proyectaba seguir en el fútbol, a seguir escalando. Con la corta edad que tengo había logrado cosas importantes en el club y pretendía llegar a un equipo más grande. Por algo pasan las cosas, y si se cerró esta puerta se abrirán otras. De todos modos, estoy estudiando Administración de Empresas. Comencé a estudiar cuando el doctor me habló sobre mi estado físico”.

Sus recuerdos en Ñublense

Jonathan Turra fue parte de los años más gloriosos en la historia de Ñublense. Con el elenco chillanejo logró ser campeón de la Primera B, clasificar a una Copa Sudamericana y por primera vez acceder a la Copa Libertadores de América, esto tras la notable temporada que realizaron el 2022.

“Tengo recuerdos muy lindos en Ñublense. Lo primero cuando debuté que eso nunca se olvida y también que en el mismo año logramos ser campeones de la Primera B. Fue un momento hermoso. Al año siguiente jugué bastante y logramos clasificar a la Copa Sudamericana y en el 2022 clasificamos a la Copa Libertadores. Fue una hermosa etapa en el club, porque para Ñublense es inédito que se hayan logrado esas cosas. Es un club de mucha lucha y haber logrado todo aquello es súper meritorio”, agregó.

En cuanto a su relación con el cuerpo técnico comandado por Jaime García, Turra sólo tiene palabras de agradecimiento. “El profesor Jaime (García) es una gran persona. Su trato hacia el jugador es muy cercano. En lo personal me ayudó mucho y me dejó bastantes enseñanzas. Y también el asistente técnico del profesor que es Diego Santelices, que es una gran persona y un gran profesional. Me ayudó mucho en mi etapa como jugador de Ñublense y por algo les ha ido bien a ambos como dupla técnica”, sostiene.

Jonathan Turra también nos reveló el equipo del cual es simpatizante: “me encanta Ñublense porque es de la zona y siempre he vivido por acá. También me gusta y sigo a Universidad Católica”. Además, no se olvida de quiénes lo han ayudado y aconsejado durante esta difícil etapa. “Me contactaron varios compañeros apenas se enteraron de la noticia. Me dieron su apoyo, consejos y de aquello estoy bastante agradecido”, cerró el ex zaguero de Ñublense.

Desde RedGol le deseamos el mayor de los éxitos para Jonathan Turra en este nuevo desafío para su vida. Pronta recuperación.