En la vida hay momentos en que debemos tomar decisiones duras y dejar de lado los sueños, por el bien de cada uno. Es lo que le sucedió a Jonathan Turra, defensor central de Ñublense que tomó la drástica decisión de abandonar el fútbol producto de una lesión, con apenas 21 años y una carrera profesional en ciernes.

El nacido en Bulnes debutó hace tres años a nivel competitivo, en la liguilla de ascenso a Primera División que se disputó de manera excepcional a inicios de 2020. Luego consiguió el ascenso con el elenco chillanejo y hasta pudo jugar en Primera División, hasta que los malestares físicos lo apearon de la competencia.

"El motivo por el cual me retiro es por una artrosis de cadera. Ese es el diagnóstico que me dio el médico. En 2021 me operaron y no me dijeron cosas muy positivas. (Si continuaba jugando) la lesión se iba a agravar", explicó el jugador en diálogo con Dimensión Deportiva de Chillán.

“Después de mi operación pasó el tiempo, jugué Copa Chile ante Independiente de Cauquenes y nuevamente volví a sentir dolor, un dolor constante en la zona de la cadera y eso fue lo que desencadenó todo para luego tomar la decisión en retirarme de la actividad", relató el defensor.

Los nuevos desafíos de Jonathan Turra

Jonathan Turra deberá retomar su vida, pero ahora alejado de las canchas. Desde que supo de su lesión, el ex jugador de Ñublense se preparó e ingresó a la educación superior, donde espera en el corto plazo convertirse en un gran profesional.

“Cuando el médico me dijo todo esto comencé a estudiar Administración de Empresas y es algo que me gusta mucho. También me gusta mucho, al igual que las Fuerzas Armadas. Ahora debo tomar decisiones importantes, pero con tranquilidad. Ahora estudio algo que me gusta y en donde veo desempeñándome más adelante”, relató.

Ningún futbolista está preparado para el retiro y menos a tan temprana edad. Pese aquello, Jonathan Turra no baja los brazos y ya piensa en dar vuelta la página lo más rápido posible.

“No me voy a estancar por algo que se cumplió. Debo buscar nuevos horizontes y nuevos objetivos. La vida se trata de aquello. Si bien fue triste cómo terminó mi carrera de futbolista, sé que vienen cosas lindas para mí y me voy a esforzar el doble para que así sea”, cerró el ex defensor de Los Diablos Rojos.