Brayan Cortés se elevó como una de las grandes figuras de Chile en el partido ante Bolivia. El arquero fue vital para que la Roja se quedara con el triunfo por 2-3 y se mantenga con vida en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El rendimiento del guardameta de Colo Colo no solo llegó en un momento clave, sino que también deja en claro que en el Campeonato Nacional hay opciones para defender al equipo de todos. Así lo cree Ignacio González, quien en conversación con RedGol alabó el nivel del Indio.

"Estoy feliz por Brayan. Lo ha demostrado en el torneo local y eso habla bien, hay jugadores que cuando les toca aparecer desde la liga chilena, han estado a la altura. Nos deja bien parados como torneo", señaló el arquero de Deportes Antofagasta.

De heho, González también se ilusiona con un llamado a la Roja. "Mucha gente del fútbol me lo menciona, pero mi foco principal siempre ha sido Antofagasta. Siempre lo he dicho, si uno hace las cosas bien, tarde o temprano las puertas de la selección se van a abrir. Espero este año seguir escalando más arriba".

Los desafíos del 2022 y la lucha con Diego Sánchez

Deportes Antofagasta será uno de los representantes en la Copa Sudamericana y se ha reforzado con todo para dar la pelea. Ignacio González asegura que hay ilusión en el equipo y esperan ser una de las revelaciones.

"Las mías personales son lo más alto y grupal, estoy seguro que mis compañeros también. Por eso se formó un plantel competitivo, con competencia sana para que Antofagasta sea el mayor beneficiado. Los jugadores tenemos que dar el 100 por ciento para lograr cosas con el club", señaló.

González no queda ajeno a pelear un lugar tras el arribo de Diego Sánchez, quien llegar a luchar por el puesto de arquero. "Toda mi vida he tenido buenas competencias. Estoy acostumbrando en todos los clubes donde he estado, no es algo fuera de lo común".

Finalmente el guardameta, figura el año pasado con los Pumas, le dejó un mensaje a los fanáticos. "Al hincha se le puede decir que nos apoyen, que hemos dado lo mejor de nosotros, haciendo buenas entrenamientos. El profe llegó con una idea muy clara, estamos mentalizadnos para sacar todo adelante. En los torneos anteriores no se pudo dar, pero esperemos que en este torneo así sea".

Deportes Antofagasta debuta este domingo en el Campeonato Nacional enfrentando a Cobresal. El duelo está pactado para las 12:00 horas.